મુરલી મનોહર જોશીને રિબિન કાપવા કાતર ન મળી અને પછી થયું એવું કે…

ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા અને સાંસદ મુરલી મનોહર જોશી તેમના ગુસ્સાને લઈને અવારનવાર ચર્ચાનો વિષય બને છે. આ વખતે કાનપુરના અધિકારી મુરલી મનોહર જોશીના ગુસ્સાનો ભોગ બન્યા હતાં. કાનપુર કલેક્ટર ઓફિસમાં એક સોલાર લાઈટ પેનલનું ઉદ્વાટન કરવા પહોંચેલા જોશીને રિબિન કાપવાની કાતર ન મળતા તેઓ ભડકી ઉઠ્યાં હતાં.

#WATCH Senior BJP leader and MP Dr.Murli Manohar Joshi scolds official after no scissors were there for cutting of ribbon during inauguration of a solar light panel in Kanpur Collectorate pic.twitter.com/wB39B4sSLw

— ANI UP (@ANINewsUP) February 22, 2018