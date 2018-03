દ.કોરિયા : અમેરિકા સાથે સંબંધ સુધારવા માટે ઉ.કોરિયા તૈયાર છે

ઉત્તર કોરિયાના પ્રમુખ કિમ જોંગ ઉનએ દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ મૂન જે ઇનના રાજદૂત સાથે ખાસ મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધ સામાન્ય બનાવવાનો હતો. દ.કોરિયા તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે, ઉ.કોરિયા દ્વારા પરમાણુ હથિયાર અને મિસાઇલોના પરિક્ષણ અટકાવી દેવા માટે હામી ભરવામાં આવી છે. દ.કોરિયાના પ્રેસિડેન્શનલ નેશનલ સિક્યોરિટી ડિરેક્ટરે મંગળવારે કહ્યું કે, ઉ.કોરિયા દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ વોશિંગ્ટન અને પ્યોંગયાંગ વચ્ચે સંબંધો સામાન્ય કરવા માટે અમેરિકા સાથે વાતચીત કરવા પણ તૈયાર છે.

આ સાથે જ તેમણે કહ્યું કે, ઉ.કોરિયાનું કહેવું છે કે, જો તેમના દેશને મળી રહેલી સૈન્ય સંબંધી ધમકીઓનું નિરાકરણ આવી જાય છે અને તેમના દેશની સુરક્ષાની ખાતરી આપવામાં આવે તો તેમને પરમાણુ હથિયાર રાખવાની પણ કોઇ જરૂર રહેતી નથી. આ ઉપરાંત ઉ.કોરિયાએ દ.કોરિયા વિરુધ્ધ કોઇ પણ પ્રકારના પારંપરિક અથવા પરમાણુ હથિયારનો ઉપયોગ ન કરવાનું પણ વચન આપ્યું છે. અપ્રિલના અંત સુધીમાં બંને દેશો વાતચીત કરવા માટે પણ તૈયારી દર્શાવી છે.

