નવા વર્ષ પર કિમની અમેરિકાને મોટી ધમકી, મારા ટેબલ પર જ છે પરમાણુ મિસાઈલનું બટન

વર્ષ 2017માં અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને નોર્થ કોરિયાના તાનાશાહ કિમ જોંગે એકબીજાને નષ્ટ કરવાની અનેકવાર ધમકી આપી હતી. કિમે નવા વર્ષની શરૂઆત પર જ અમેરિકાને મોટી ધમકી આપી છે. નવા વર્ષ પર દેશને સંબોધિત કરતા કિમ જોંગે કહ્યું કે, તે અમેરિકાના કોઈ પણ હિસ્સાને નિશાન બનાવી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, સમગ્ર અમેરિકા અમારા પરમાણુ હથિયારોના દાયરામાં છે અને ન્યૂક્લિયર બટન હંમેશા મારા ડેસ્ક પર જ હોય છે. આ ધમકી નથી, સત્ય હકીકત છે.

Nuclear button is always on 'my desk', says Kim Jong-un

