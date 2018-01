ધોનીની કોપી કરવા ગયો સરફરાઝ પછી થયું જોવા જેવું…

ન્યૂઝીલેન્ડ સામે વન-ડે સિરીઝમાં 0-5થી સિરીઝ ગુમાવનાર પાકિસ્તાનને ટી-20 સિરીઝમાં પણ નિરાશા હાથ લાગી છે. બંને વચ્ચે રમાયેલી પ્રથમ ટી-20માં પણ ન્યૂઝીલેન્ડે સાત વિકેટે વિજય મેળવી ત્રણ મેચની સિરીઝમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. પ્રથમ બેટિંગમાં ઊતરેલી પાકિસ્તાનની ટીમે ન્યૂઝીલેન્ડના ઝડપી આક્રમણ સામે ઘૂંટણ ટેકવી દેતાં 19.4 ઓવરમાં 105 રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

પાકિસ્તાનનો કેપ્ટન સરફરાઝ અહેમદ 10મી ઓવરના પ્રથમ બોલ પર આઉટ થયો હતો. મિશેલ સેન્ટનરના આ બોલ પર તેને સ્વીપ શોટ ફટકારવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ એકસ્ટ્રા બાઉન્સથી બીટ થઇ ગયો હતો.

Pakistan's batsmen fail to find their footing in Wellington, struggling to 105 with Babar Azam's 41 and Hassan Ali's 23 the only significant contributions. Will it be an easy chase for the Blackcaps to take a 1-0 lead? #NZvPAK LIVE ➡️ https://t.co/mFZt40t02m pic.twitter.com/9EMN8goy8i

— ICC (@ICC) January 22, 2018