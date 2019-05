ઓડિશાના સીએમ નવીન પટનાયકે PM મોદીને પત્ર લખી આભાર માન્યો, માગી આ મદદ

ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી નવીન પટનાયકે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને ફની વાવાઝોડાની તબાહી બાદ કેન્દ્ર તરફથી મળેલી મદદ બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. પટનાયકે પોતાના પત્રમાં ઓડિશામાં થયેલ નુકસાનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે અને પુનર્વાસ માટે વડા પ્રધાનની મદદ માગી છે.

પટનાયકે પોતાના પત્રમાં લખ્યું કે, પ્રિય વડા પ્રધાન જી, સૌથી પહેલાં હું કેન્દ્ર સરકારે ફનીના બાદ ઓડિશા સરકારને કરેલી મદદ માટે આભાર વ્યક્ત કરવા માગુ છું. પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, તેમનો આશ્રય પણ છિનવાઈ ગયો છે. પ્રદેશ સરકાર નુકસાનનો અંદાજ મેળવી રહી છે, જે જલ્દી પુર્ણ થવાની સંભાવના છે. તૂટેલાં ઘરોની ચોક્કસ સંખ્યા અને તેની સાથે જોડાયેલી જાણકારી આ સર્વે પૂર્ણ થયા બાદ જ મળશે. જો કે, પ્રાથમિક અનુમાન પ્રમાણે, સૌથી પ્રભાવિત 14 જિલ્લાઓમાં અંદાજે 5 લાખ ઘર તૂટી ગયા છે કાં તો મોટા પાયે નુકસાન પહોંચ્યું છે. સૌથી વધારે નુકસાન પુરી જિલ્લામાં થયું છે.

Chief Minister of Odisha Naveen Patnaik writes to Prime Minister Narendra Modi thanking the Union Government for the help rendered to the state during #CycloneFani and to consider sanctioning 5 lakh PMAY(G) special houses. pic.twitter.com/BMpYjG26Af

— ANI (@ANI) May 13, 2019