રાફેલ પર ભાજપનો સણસણતો જવાબ: ‘જુઠ્ઠા રાહુલ’ની સીરીઝ ચલાવી ધડાધડ કરી ટ્વીટ

લોકસભા ચૂંટણી પહેલાં કોંગ્રેસ રાફેલ મુદ્દાને લઇ સરકાર અને પીએમ મોદી પર જોરદાર નિશાન સાંધી રહ્યું છે. તેના પર વળતો પ્રહાર કરતાં ભાજપના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ પરથી ‘લાયર રાહુલ’ હેશટેગ કરી તબક્કાવાર કેટલીય ટ્વીટ કરી કોંગ્રેસ અધ્યક્ષના જુઠ્ઠ ગણાવ્યા છે. રાહુલ ગાંધીના તમામ આરોપોને જુઠ્ઠા ગણાવી ભાજપે જવાબ આપ્યો છે. શુક્રવારના રોજ એક અંગ્રેજી અખબારના રિપોર્ટના આધાર પર કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે પીએમ મોદી પર રાફેલમાં ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ મૂકયો હતો.

એક પછી એક ધડાધડ ટ્વીટ કરી રાહુલ ગાંધી પર ખોટું બોલવાનો આરોપ મૂકતા ભાજપે જોરદાર જવાબ આપ્યો છે. ભાજપે આની સાથે જોડાયેલા કુલ 10 આરોપોને રાહુલ ગાંધીના જુઠ્ઠાણાનો જવાબ આપ્યો છે અને આ આરોપો પર જવાબી પ્રહારો કર્યા છે. આ તબક્કાને તોડ્યા વગર સળંગ વાંચો રાહુલના આરોપો પર ભાજપનો આખો ટ્વિટર જવાબ….

જુઠ્ઠાણું નંબર 1: #લાયરરાહુલે ફ્રેન્ચ મીડિયામાં પ્રકાશિત રિપોર્ટને તોડી મરોડી કરી એ દાવો કર્યો કે દસૉ પર ભારતની સાથે ડીલ માટે રિલાયન્સને ઓફસેટ પાર્ટનર બનાવાનું દબાણ કર્યું.

તથ્ય: સુપ્રીમ કોર્ટ અને દસૉના સીઇઓ એ આ અંગે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે ભારત સરકારની તરફથી ઓફસેટ પાર્ટનર પસંદ કરવા માટે કોઇ દબાણ કર્યું નથી

Lie No.1: #LiarRahul tried to twist some report in a French media house to say making Reliance an offsets partner was a tradeoff for Dassault to get the deal with India.

Fact: Both Supreme Court & Dassault CEO said Indian govt had nothing to do with choosing of offsets partners. pic.twitter.com/C4vlTEFUAT

— BJP (@BJP4India) February 9, 2019