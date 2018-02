બોક્સ ઓફિસ પર ખેલાડી કુમારનો જાદુ છવાયો, 4 દિવસમાં કરી કરોડોની કમાણી

બોલિવૂડ અભિનેતા અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ‘પેડમેન’ સારી એવી કમાણી કરી રહી છે. તેમજ બોક્સ ઓફિસ પર પહેલા જ સપ્તાહમાં ફિલ્મએ 40 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. બોક્સ ઓફિસ ઈન્ડિયાની રિપોર્ટ અનુસાર, સોમવારે પેડમેન એ લગભગ 5.72 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કહી છે. તેની સાથે ફિલ્સએ 4 દિવસમાં 45.25 કરોડનો બિઝનેસ કર્યો છે.

#PadMan showed GOOD TRENDING over the weekend… Starting on ordinary levels, the momentum over the weekend helped put up a credible total… Word of mouth is strong… Weekdays are crucial… Fri 10.26 cr, Sat 13.68 cr, Sun 16.11 cr. Total: ₹ 40.05 cr. India biz.

