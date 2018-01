કાસગંજ પર રાજકારણ: ભાજપના સાંસદએ આપ્યું વિવાદાસ્પદ નિવેદન

ગણતંત્ર દિવસના દિવસે કાસગંજમાં થયેલ સાંપ્રદાયિક હિંસા બાદથી જિલ્લામાં તણાવની સ્થિતિ પેદા થઇ છે. આ બધાની વચ્ચે નેતાઓના નિવેદનો માહોલને બગાડવાનું કામ કરી રહ્યાં છે. ભાજપના રાજ્યસભા સાંસદ વિનય કટિયાર એ મંગળવારના રોજ વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપતા કહ્યું કે પાકિસ્તાન સમર્થક લોકોએ ચંદનની હત્યા કરી છે. તેમણે કહ્યું કે કાસગંજમાં જે પણ કંઇ થયું તેનું દુ:ખ છે. ત્યાં જલ્દીથી કોઇ તણાવ થતો નથી. અહીં પાકિસ્તાનને સપોર્ટ કરનારાઓ આવી ગયા છે, જે રાષ્ટ્રીય ધ્વજનો સ્વીકાર કરી રહ્યાં નથી. તેઓ પાકિસ્તાન ઝિંદાબાદના નારા લગાવી રહ્યા છે. આવા લોકોની વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી થશે.

Pakistan supporters have come to #Kasganj, they only respect the Pakistani flag and were raising slogans of 'Pakistan zindabad'. These people have killed one of our workers, These people should be dealt with strictly: Vinay Katiyar #KasganjClashes pic.twitter.com/nUmZZhJVy5 — ANI (@ANI) January 30, 2018

People of Jammu & Kashmir should not work with terrorists. We don't even know if those killed in Shopian were civilians or not. Terrorist incidents are taking place there everyday: Vinay Katiyar pic.twitter.com/hm8QClJLEV — ANI (@ANI) January 30, 2018

આ કેસને ઉકેલવાને લઇ યોગી સરકારની કાર્યવાહીના વખાણ કરતાં કટિયાર એ કહ્યું કે સરકાર કડક પગલાં ઉઠાવી રહી છે. હજુ વધારે કડક પગલાં ઉઠાવાની જરૂર છે. સરકાર એ એસઆઇટીની રચના કરી દીધી. કોઇ ગુનેગાર બચશે નહીં.

The incident means that anti-national elements can't tolerate Tiranaga Yatra. UP govt is taking strict actions. Such incidents will not be tolerated. It should also not be politicised: Union Minister Sadhvi Niranjan Jyoti #KasganjClashes pic.twitter.com/tNBuwYDiaN — ANI (@ANI) January 30, 2018

આ બધાની વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રી સાધ્વી નિરંજન જ્યોતિએ કહ્યું કે આ ઘટના બતાવે છે કે રાષ્ટ્રવિરોધી તત્વ તિરંગા યાત્રાને સહન કરી શકતા નથી. યુપી સરકાર કડક એકશન લઇ રહી છે. આવી ઘટનાઓને સહન કરી શકાશે નહીં. આ મુદ્દાનું રાજકીયકરણ થવું જોઇએ નહીં.

યોગીના મંત્રી એ તોફાનનો ગણાવી ‘નાની ઘટના’

આ બધાની વચ્ચે યુપી ભાજપના સિનિયર નેતા અને યોગી સરકારમાં મંત્રી સૂર્યપ્રતાપ શાહી એ સાંપ્રદાયિક તોફાનોને નાની ઘટના ગણાવી વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે. સૂર્ય પ્રતાપ શાહી એ કહ્યું કે કોઇ ઘટનાને આટલું મોટું સ્વરૂપ આપવું જોઇએ નહીં. આ એક નાનકડી ઘટના ઘટી છે. સરકાર ગંભીર છે અને કાર્યવાહી કરી રહી છે.