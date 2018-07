પાકિસ્તાનના ક્રિકેટર શાહિદ આફ્રિદીને મળ્યો બોલીવુડનો સૌથી મોટો સ્ટાર !!!

બોલીવુ઼ડના દંબગ સ્ટાર સલમાન ખાન હાલમાં પોતાના દંબગ ટૂરના કારણે ઘણાં વ્યસ્ત છે. આ ટૂરમાં સલમાન અલગ અલગ સ્થાનો પર પરફોમન્સ કરતો જોવા મળે છે. સોમવારે આ ટૂર દરમિયાન સલમાન ખાન અને પાકિસ્તાનના ક્રિકેટર શાહિદ આફ્રિદીની મુલાકાત થઈ છે. આફ્રિદી કેનેડામાં પોતાના ચેરિટેબલ ઓર્ગેનાઈઝેશન હોપ નોટ આઉટ માટે ફંડ એકત્ર કરી રહ્યા છે. આ માટે તે ગ્લોબલ ટી-20 લીગ રમી રહ્યો છે.

સલમાન સાથે મુલાકાત કર્યા પછી શાહિદે ટ્વિટર પર ટ્વિટ કર્યું છે અને લખ્યું છેકે, આજે સલમાન સાથે મુલાકાત ઘણી ખાસ રહી છે. આ સાથે જ તેને સલમાને તેના ઈવેન્ટ માટે ઓલ ધ બેસ્ટ પણ કહ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન શાહિદે પોતાના ઓર્ગેનાઈઝેશન અંગે પણ વાતો કરી અને ત્યાં હાજર અભિનેતાઓને પોતાના કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા માટે આમંત્રણ પણ આપ્યું છે.

Great to meet @BeingSalmanKhan today with community members . All the best for the event. pic.twitter.com/SLFtdSmkqX

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) July 9, 2018