‘PAK લિંક’ પર ઉમરની આપત્તિ બાદ રામ માધવે પોતાનું નિવેદન પાછું લીધું, કરી ટ્વિટ

જમ્મુ-કાશ્મીર વિધાનસભા ભંગ થયા બાદ રાજકારણમાં નિવેદનબાજીનો માર ચાલી રહ્યો છે. ગુરુવારે સવારે બીજેપી નેતા રામ માધવે NC-PDP પર મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ત્યારબાદ રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લા અને રામ માધવની વચ્ચે ટ્વિટર પર આકરા પ્રહારો ચાલી રહ્યા હતા. રામ માધવે પીડીપી અને એનસી પર સરકાર બનાવવાના તે નિર્ણયને પાકિસ્તાની સમર્થિત ગણાવ્યું હતું. અબ્દુલ્લાની આપત્તિ પછી રામ માધવે પોતાના શબ્દો પાછા લીધા હતા.

બીજેપી નેતા રામ માધવે ટ્વિટ કર્યું કે, હું પોતાના શબ્દ પાછા લવ છું, પરંતુ પીડીપી-એનસીને સરકાર બનાવવાનો પ્રયાસ અસફળ રહ્યો. જે પણ મેં કોમેન્ટ કરી હતી કે રાજનૈતિક હતી, પર્સનલ નહોતી.

Just [email protected] n saw this. Now tht u deny any external pressure I take back my comment, bt, now tht u proved it ws genuine love btw NC n PDP tht prompted a failed govt formation attempt,u shud fight nxt elections 2gether. 😂Mind u it’s pol comnt,not personal https://t.co/DsOYiwwXmo — Ram Madhav (@rammadhavbjp) November 22, 2018

રામ માધવે કહ્યું કે, પીડીપી-એનસીએ ગત મહિને નગરપાલિકાની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી હતી, તે આદેશ પણ તેમણે બોર્ડર પરથી આવ્યો હતો. એવું લાગે છે કે રાજ્યમાં સરકાર બનાવવાને લઇને તેમણે નવા આદેશ મળ્યા હશે. આ કારણે રાજ્યપાલનો આ નિર્ણય લેવો પડ્યો.

No, misplaced attempts at humour won’t work. You HAVE claimed my party has been acting at the behest of Pakistan. I dare you to prove it! Place the evidence of your allegation of NC boycott of ULB polls at Pak behest in public domain. It’s an open challenge to you & your Govt. https://t.co/7cumKwKxuM — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) November 22, 2018

રામ માધવના આ નિવેદન પર ઉમર અબ્દુલ્લાએ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે ટ્વિટ કર્યું કે, હું તમને ચેલેન્જ કરું છું કે આ આરોપોને સિદ્ધ કરીને દેખાડે. તમારી પાસે RAW-NIA-CBI છે, તપાસ કરી પબ્લિક ડોમેનમાં લઇ જઇ શકો છો. અથવા તો આ આરોપોને સાબિત કરો કાં તો માફી માંગો..

I dare you @rammadhavbjp ji to prove your allegation. You have RAW, NIA & IB at your command (CBI too is your parrot) so have the guts to place evidence in the public domain. Either prove this or be man enough to apologise. Don’t practice shoot & scoot politics. https://t.co/KEbOo0z6O2 — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) November 22, 2018

તેના પર રામ માધવે જવાબ આપ્યો કે તે તેમની દેશભક્તિ પર સવાલ ઉભા કરી રહ્યા નથી, પરંતુ પીડીપી-એનસીની વચ્ચે અચાનક પાંગરેલો પ્રેમ અને સરકાર બનાવવાની જલ્દબાજી આ પ્રકારના નિવેદન બોલાવી રહી છે.

તેના પર ઉમર અબ્દુલાએ જવાબ આપ્યો કે આ પ્રકારના વ્યંગ્ય કામ નહીં કરીએ. તેઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે મારી પાર્ટી પાકિસ્તાનના ઇશારો પર કામ કરી રહી છે. હું તમને સિદ્ધ કરવાનો પડકાર આપું છું.