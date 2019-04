પરમાણું બોમ્બ પર PM મોદી પર પલટવાર કરતા મહેબૂબાનો છલકાયો PAK પ્રેમ

જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને પીડીપી પ્રમુખ મહેબૂબા મુફ્તીએ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના એ નિવેદનની ટીકા કરી છે જેમાં તેમને પાકિસ્તાનને ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે અમે દિવાળી માટે પરમાણુ બોમ્બ નથી રાખ્યા. પીએમ મોદીના આ નિવેદન પર પલટવાર કરતા મુફ્તીએ કહ્યું કે ભારતે જો પરમાણુ બોમ્બ દિવાળી માટે નથી રાખ્યા તો પાકિસ્તાને પણ તેને ઈદ માટે નથી રાખ્યા. આ દરમિયાન મહેબૂબાએ પીએમ મોદીના ચૂંટણી ભાષણોના સ્તર સામે નારાજગી દર્શાવી છે.

તમને જણાવી દઈએ કે રાજસ્થાનના બાડમેર ખાતે ચૂંટણી રેલી દરમિયાન પીએમ મોદીએ પડોશી દેશને ચેતવણી આપતા કહ્યું હતું કે,‘ભારતે પાકિસ્તાનની ધમકીથી ડરવાની નીતિ છોડી દીધી છે. નહીંતર પાકિસ્તાન સતત પરમાણુ બોમ્બની ધમકી આપતો હતો. તેઓ કહે છે કે તેમની પાસે ન્યૂક્લિયર બટન છે. તો ભારત પાસે શું છે? આ પરમાણુ બોમ્બ અમે દિવાળી માટે રાખ્યો છે શું?’ આ સાથે વિપક્ષ પર નિશાન સાધતા તેમને કહ્યું કે આપણે ઘરમાં ઘુસીને આતંકવાદીઓને માર્યા. ઇજા ત્યાં થઈ અને દુઃખ અહીં થયું.

જ્યારે હવે પીએમ મોદીના આ નિવેદનની ટીકા કરતા મહેબૂબા મુફ્તીએ ટ્વિટ કરતા કહ્યું કે,‘જો ભારતે દિવાળી માટે પરમાણુ બોમ્બ નથી રાખ્યા તો પછી આ પણ સ્પષ્ટ છે કે પાકિસ્તાને ઈદ માટે પરમાણુ બોમ્બ નથી રાખ્યા.’ આ દરમિયાન મહેબૂબા મુફ્તીએ પીએમ પર આરોપ લગાવ્યો કે તેઓ રાજનીતિક ચર્ચાના સ્તરને નીચે પાડવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે.

If India hasn’t kept nuclear bomb for Diwali, it’s obvious Pakistan’s not kept theirs for Eid either. Don’t know why PM Modi must stoop so low & reduce political discourse to this.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 22, 2019