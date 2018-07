બેંકો અને કર્મચારીઓએ આશા પર પાણી ફેરવ્યું : પિયુષ ગોયલ

દેશમાં રોજગારીની તકો વધારવા માટે બેંકોને મજબૂત અને કાર્યક્ષમ રીતે સંચાલતિ કરવામાં કર્મચારીઓ ખરા ઉતર્યા નથી. તેમણે આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું છે. જો કે સરકાર સરકારી બેંકોને પૂરતા પ્રમાણમાં મૂડી ઉપલબ્ધ કરાવશે, તેમ છતાં બેંકિંગ કર્મચારીઓ પાસેથી જે ઉચ્ચ નૈતિક માપદંડોની અપેક્ષા હતી તે પૂર્ણ થઈ નથી તેવું પિયૂષ ગોયલે કહ્યું હતું. તેમણે એ વાતનો પણ સ્વીકાર કર્યો હતો કે બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં સરકારનો હસ્તક્ષેપ રહ્યો હતો. જો કે હવે કોઈ ધારાસભ્ય કે અધિકારી બેંક પર લોન આપવાને મામલે દબાણ કરતો નથી. આવું અગાઉની સરકારમાં થતું હોવાનું તેમણે કહ્યું હતું. સ્ટ્રેસ્ડ લોન કે એનપીએની સમસ્યાના અંત માટે સુનિલ મહેતા સમિતિની ભલામણોને કર્યાના એક દિવસ પછી પિયૂષ ગોયલે કરી હતી.

People of India have faith in the banking system, they've put their money into the banking system on faith that we'll do our job honestly&we've to collectively redeem that faith.Have to ensure credit to deserving borrowers&ensure banks work in organised&honest manner:Piyush Goyal pic.twitter.com/SZY27PLa6j

