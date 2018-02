લેમિનેશન કે પ્લાસ્ટિક સ્માર્ટ આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ કરનારાઓ સાવધાન

જો તમારા આધાર કાર્ડને લેમિનેશન કરાવી રાખ્યું હોય કે પછી પ્લાસ્ટિક સ્માર્ટ કાર્ડ તરીકે તેનો ઉપયોગ કરતા હોય તો સાવધાન. આમ કરવાથી તમારા આધારનો QR કોડ કામ કરવાનું બંધ કરી શકે છે અથવા તો તમારી અંગત માહિતી લીક થઈ શકે છે. UIDAIએ ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે, આમ કરવાથી તમારી મંજુરી વગર જ તમારી તમામ જાણકારી અન્ય સુધી પહોંચી શકે છે.

UIDAIનું કહેવું છે કે, આધારનો કોઈ એક કે મોબાઈલ આધાર સંપૂર્ણ રીતે માન્ય છે. પરંતુ આધાર સ્માર્ટ કાર્ડ્સની પ્રિંટિંગ પર 50 થી 300 રૂપિયાનો બીનજરૂરી ખર્ચ કરવામાં આવે છે.

UIDAI તરફથી સત્તાવાર જાહેર કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, પ્લાસ્ટિક કે પીવીસી આધાર સ્માર્ટ કાર્ડ્સ મોટા ભાગે બિનજરૂરી ઠરે છે. કારણ કે ક્વિક રિસ્પોન્સ કોડ પ્લાસ્ટિકના કવચના કારણે કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે. આ પ્રકારની બિનઅધિકૃત પ્રિંટિંગથી QR કોડ કામ કરવાનું બંધ કરી શકે છે.

Plastic/PVC #Aadhaar Smart Card is not usable. Aadhaar letter/its cutaway portion/downloaded versions on ordinary paper/mAadhaar are valid & people shouldn't yearn for so-called Aadhaar smart card as it may make them fall to ploys of unscrupulous elements: UIDAI pic.twitter.com/ZVMrvhqaKB

