આસામમાં ગરજ્યા PM મોદી : જરૂરી તપાસ હાથ ધર્યા વગર કોઈને પણ નાગરિકતા નહીં અપાય

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અસમના ચાંગસારેના અમીનગાંવમાં નાગરિક સંશોધન બિલ અને એનઆરસીના બહાને વિરોધપક્ષોને બરાબરનો આડેહાથ લીધો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, આપણે ભારતના સંસાધનો પર કબજો કરવાના ઈરાદે ઘુસનારાઓ અને અયાચારના કારણે પોતાના ઘર છોડવા મજબુર બનેલા લોકોનો ફરક સમજવો જોઈએ.

એટલું જ નહીં, અસમથી ભારત રત્ન વિજેતા પેન હજારીકા અને ગોપીનાથ બારદોઈને દાયકાઓ સુધી સન્માન ના આપવા પર વદાપ્રધાને કોંગ્રેસનો બરાબરનો ઉધડો લીધો હતો.

પીએમ મોદીએ વંશવાદને લઇને કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, જન્મ લેતા જ તેમના માટે ભારત રત્ન નક્કી થઇ જાય છે. કોંગ્રેસે ભ્રષ્ટાચારને સિસ્ટમનો ભાગ બનાવી લીધો છે. કોંગ્રેસની સરકારે પૂર્વોત્તર ભારતને અવગણ્યું છે. પણ હવે આ ક્ષેત્રોમાં વિકાસ થઇ રહ્યો છે. મહામિલાવટી લોકો સમાજને ભડકાવવામાં લાગ્યા છે.

Prime Minister Narendra Modi in Changsari, Assam: Only after necessary investigation and recommendation of the state government can the decision of giving someone citizenship be taken. My government is fully committed to the interests of Assam. pic.twitter.com/5y4zaRxG6a

માં ભારતીના સંતાનોને અપાશે નાગરિકતા

વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે, નાગરિકતા સંશોધનનો વિષય માત્ર આસામ કે નોર્થ ઇસ્ટ સાથે જોડાયેલો નથી, પરંતુ દેશના અનેક ભાગોમાં માં ભારતીમાં આસ્થા ધરાવનારાઓ, ભારત માતાની જય બોલનારાઓ એવા સંતાનો છે જેમને તેમનો જીવ બચાવી માં ભારતીના ખોળે આવવું પડ્યું છે. પછી ભલે તે પાકિસ્તાનથી આવ્યા હોય, આફગાનિસ્તાનથી આવ્યા હોય કે પછી બાંગ્લાદેશથી, આ 1947 પહેલા ભારતનો ભાગ હતો. જ્યારે આસ્થાના આધાર પર દેશનું વિભાજન થયું. આપણાથી અલગ થયેલા દેશોમાં જે લઘુમતી એટલે કે હિંદૂ, શીખ, જૈન, બૌદ્ધ, પારસી અને ખ્રિસ્તીઓ ત્યાં રહી ગયા હતા તેમને સંરક્ષણ આપવું આપણું કર્તવ્ય છે.

વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે, ચોકીદારની ચોકસાઈથી ભ્રષ્ટાચારીઓ ગભરાઈ ગયા છે. સવાર-સાંજ માત્ર મોદી-મોદીના નામનું જ રટણ રટી રહ્યાં છે. અમારી સરકારમાં ભ્રષ્ટાચારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી થઈ રહી છે. વિપક્ષના નેતાઓમાં મોદીને ગાળો દેવાની હોડ લાગી છે. વિપક્ષમાં તો એક જ માપદંડ છે કે કોણ મોદીને સૌથી વધારે ગાળો આપી શકે છે. તેની હરીફાઈ ચાલી રહી છે. આ લોકની એક જ ઓળખ છે મહામિલાવટ.

તપાસ હાથ ધર્યા વગર કોઈને નાગરિકતા નહીં અપાય

નરેન્દ્ર મોદીએ આસામનો ચર્ચાસ્પદ એનઆરસી મુદ્દો ઉખેળ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે જે એનઆરસીને પહેલા ક્યારે ક્રિયાવયન થયું ન હતું, આજે અમારી સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટની દેખરેખમાં તેને અમલ કરી રહી છે. આપણે દેશને ઘુસણખોરોથી મુક્ત કરવો જોઇએ. તેના માટે અમે કાર્ય કરી રહ્યાં છે. ભારત અને બાંગ્લાદેશની બોર્ડર પણ સંપૂર્ણ રીતે સીલ કરવાનું કામ પણ થઇ રહ્યું છે. તેમણે એ પણ કહ્યું હતું કે, જરૂરી તપાસ અને રાજ્યની ભલામણો અગર કોઈને નાગરિકતા નહીં આપવામાં આવે.

PM in Assam: To rid Assam&country of infiltrators we've always strengthened voice of ppl. That is why we did chitmahal agreement & are working towards completely sealing India-Bangladesh border. We implemented NRC under supervision of SC that earlier govts were hesitating to do. pic.twitter.com/6TpoqkBntk

— ANI (@ANI) February 9, 2019