અટલ બિહારીનું નામ લઈ PM મોદીએ આપ્યા મોટા સંકેત, જુના જોગીઓને સાધવાની ફિરાકમાં!

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2019માં ફરી એકવાર 2014ની માફક ભવ્ય વિજય માટે એક પછી એક પાસા ગોઠવી રહ્યાં છે. તાજેતરમાં જ હિંદી હાર્ડ બેલ્ટ ગણાતા રાજ્યોમાં પરાજય હાથ લાગતા વડાપ્રધાને દક્ષિણ ભારતના રાજ્યો પર નજર ઠેરવી છે. સૌપ્રથમ તેમણે તમિળનાડુ તરફ પાસા ફેંક્યા છે.

ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અટલ બિહારી વાજપેયીનું નામ લઈને તેમણે તમિળનાડુના રાજકીય પક્ષો તરફ મિત્રતાનો હાથ લંબાવ્યો છે. જેમાં ડીએમકે, એઆઈએડીએમકે અને રજનીકાંતની પાર્ટીનો સમાવેશ થાય છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ડીએમકે અને એઆઈએડીએમકે અગાઉ પણ કેન્દ્રમાં ભાજપના સહયોગી રહી ચુક્યા છે.

PM Modi says in an interaction with BJP workers from Tamil Nadu: Recently, a defence middleman was caught and brought back to India. But do you know who this middleman is close to? This middleman is close to the current ‘First Family’ of the Congress. pic.twitter.com/0shchfZfVW — ANI (@ANI) January 10, 2019

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ચૂંટણી પહેલા સંભવિત મહાગઠબંધને રોકવા જુના સહયોગીઓને એકજુથ કરવા મોટો દાવ ખેલ્યો છે. તમિળનાડુમાં સત્તાધારી એઆઈએડીએમકે, અભિનેતા રજનીકાંતની પાર્ટી કે ડીએમકેમાંથી કોઈ સાથે ગઠબંધનની ચર્ચા પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે, 20 વર્ષ પહેલા અટલજી સફળ ગઠબંધનના રાજકારણની નવી જ સંસ્કૃતિ લઈને આવ્યા હતાં. ભાજપે હંમેશા અટલજીના ચિંધ્યા માર્ગોનું જ અનુકરણ કર્યું છે.

કોઈ જ મજબુરી નહીં

તેમણે કહ્યું હતું કે, એનડીએની મજબુતી પરસ્પર વિશ્વાસ ઉભો કરે છે. તેમાં કોઈ જ મજબુરી છુપાયેલી નથી. તેમણે આગળ ઉમેર્યું હતું કે, જ્યારે ભાજપ પૂર્ણ બહુમતિથી જીતી તો પણ અમે અમારા સહયોગી સાથે સરકાર ચલાવવાને મહત્વ આપ્યું. અગાઉ વાજપેયી સરકાર દરમિયાન ડીએમકે એનડીએની સહયોગી રહી ચુકી છે. તેવી જ રીતે જયલલિતાની એઆઈએડીએમકે પણ ભાજપને કેન્દ્રમાં સમર્થન આપ્યું હતું.

પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે, અમે અમારા જુના મિત્રોની કદર કરીએ છીએ અને અમારા દરવાજ્જા રાજકીય પક્ષો માટે હંમેશા ખુલા છે. પરંતુ રાજકીય મુદ્દાઓ કરતા એક વિજયી ગઠબંધન હકીકતમાં લોકો સાથેનું ગઠબંધન છે. આ સાથે જ પીએમ મોદીએ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતાં. તેમણે કહ્યું હતું કે, ઘણા લોકો એવું વિચારે છે કે, કોંગ્રેસની સૌથી મોટી નિષ્ફળતા અર્થવ્યવસ્થાનું મિસ-મેનેજમેંટ અને કૌભાંડ છે, પરંતુ તેમણે આપણા સુરક્ષાબળોને પણ ખુબ જ નુંકશાન પહોંચાડ્યું છે.

PM: People of country deserve to know how did middleman Michel know about the time of a meeting of cabinet on security, about status of a govt file, what role he played in delaying procurement of Rafale for 10 long yrs, what role he played in putting national security in danger" pic.twitter.com/yjpLDoum8E — ANI (@ANI) January 10, 2019

એ વચેટિયો કોનો ખાસ?

તેમણે કહ્યું હતું કે, દાયકાઓથી તેઓ (કોંગ્રેસ) સંરક્ષણ ક્ષેત્રને દલાલો અને વચેટિયાઓનો અડ્ડો ગણાવતી રહી. તાજેતરમાં જ એક વચેટિયો (ક્રિશ્ચિયન મિશેલ)ને પકડીને ભારત લાવવામાં આવ્યો. શું તમે જાણો છો આ વચેટિયો કોનો નજીકનો માણસ છે? આ વચેટિયો કોંગ્રેસના વર્તમાન ‘પ્રથમ પરિવાર’નો નજીકનો છે.

PM Narendra Modi: The people behind attacks on our defence procurement are often middlemen from the Congress era and international forces who want to ensure that India’s military doesn’t get stronger https://t.co/ahnxhqPwGn — ANI (@ANI) January 10, 2019

તેમણે આગળ ઉમેર્યું હતું કે, દેશના લોકોને એ જાણવાનો હક છે કે, તે વચેટિયો મિશેલ એક એક વાત જાણતો હતો? તેને રક્ષા મામ્મલાઓ પર કેબિનેટની મીટિંગના ટાઈમ વિષે કેવી રીતે ખબર હતી? તે એક એક સરકારી ફાઈલોનું સ્ટેટસ જાણતો હતો. તેને 10 વર્ષ સુધી રાફેલની ડીલ અટકાવી રાખવામાં શું ભૂમિકા અદા કરી? દેશની સુરક્ષાને ખતરામાં મુકવામાં તેનું શું યોગદાન હતું? તેમણે આગળ ઉમેર્યું હતું કે, આપણા સંરક્ષણ સોદાઓ પર હુમલા કરવાનારા મોટા ભાગના કોંગ્રેસના શાસનના વચેટિયાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય શક્તિઓ રહી જે નહોતી ઈચ્છતી કે ભારતની સૈન્ય ક્ષમતા મજબુત બને.