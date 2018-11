અડધો કિલોમીટર ચાલીને PM મોદીએ કર્યા બાબા કેદારનાથના દર્શન, જવાનો સાથે દિવાળી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ઉત્તરાખંડના હર્ષિલમાં સેનાના જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવળી કર્યા બાદ પવિત્ર યાત્રાધામ કેદારનાથ પહોંચ્યાં હતાં. વડાપ્રધાન બન્યા બાદ તેઓ ત્રીજીવાર કેદારનાથમાં બાબાના દર્શન માટે પહોંચ્યા છે. અહીં તેમણે પૂજા અર્ચના કરી હતી. ગત બંને વખત રૂદ્રાભિષેક કરનારા પીએમ મોદીએ આ વખતે અહીં રૂદ્રાભિષેક કર્યો હતો. તેમને કુદરતી હોનારત અની ત્યાર બાદની સ્થિતિને દર્શાવતી પ્રદર્શનીની પણ મુલાકાત લીધી હતી.

Uttarakhand: Prime Minister Narendra Modi arrives in Kedarnath. He will celebrate #Diwali here today. pic.twitter.com/ukPASyxVAp — ANI (@ANI) November 7, 2018

વડાપ્રધાનની સાથે ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી ત્રિવેંન્દ્ર સિંહ રાવત પણ હતા. તેઓ કેદારના ઘાટીના પૂનર્નિર્માનને લઈને એક પ્રેઝંટટેશન પણ જોશે અને કામકાની સમીક્ષા પણ કરશે. તેઓ લગભગ બે કલાક કેદારનાથમાં રોકાશે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સવારે 10 વાગ્યે હેલિકોપ્ટર મારફતે કેદારનાથ આવી પહોંચ્યાં હતાં. મહત્વપૂર્ણ બાબતએ રહી કે હેલિકોપ્ટરમાંથી ઉતર્યા બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લગભગ અડધો કિલોમીટર જેટલું અંતર પગપાળા ચાલીને કાપ્યું હતું. કેદારનાથ મંદિરમાં પ્રવેશતા પહેલા તેમણે નંદિને પ્રણામ કર્યાં હતાં. ત્યાર બાદ મંદિરમાં વિશેષ પૂજા અર્ચના કરી હતી. આ વખતે વડાપ્રધાને રૂદ્રાભિષેક કર્યો હતો. ગળામાં રૂદ્રાક્ષની માળા ધારણ કરી વડાપ્રધાને મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરી હતી.

Uttarakhand: Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Kedarnath Temple in Kedarnath. pic.twitter.com/UBR2hIl1wC — ANI (@ANI) November 7, 2018

Uttarakhand: Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Kedarnath Temple in Kedarnath. pic.twitter.com/Mdi9fRRWwX — ANI (@ANI) November 7, 2018

Uttarakhand: PM Narendra Modi meets locals at Kedarnath after offering prayers at Kedarnath Temple. pic.twitter.com/GHvnjcqCwr — ANI (@ANI) November 7, 2018

ત્યાર બાદ વડાપ્રધાને જૂન 2013માં ઉત્તરાખંડમાં આવેલા ભયાનક પૂરની અને ત્યારબાદ લેવાયેલા નજારાની પ્રદર્શની ગયાં હતાં. અહીં તેમણે પ્રદર્શની નિહાળી હતી. પૂરના પ્રકોપ બાદ જે નિર્માણ કાર્ય હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું તેની વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતે સમીક્ષા પણ કરી હતી. કેદારનાથ ધામમાં વડાપ્રધાનની સાથે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત ડૉવાલ પણ તેમની સાથે હતા.

આ દરમિયાન વડાપ્રધાન કેદારનાથ ધામના પુનર્નિર્માણ કાર્યોની મુલાકાત લેશે. તેઓ અનેક પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ પણ કરશે. આ પ્રોજેક્ટમાં મંદિર જવાનો રસ્તો, મંદાકિની નદી પર બનેલા ઘાટ અને પુરોહિતો માટે ઘરનો સમાવેશ થાય છે. સાથે જ વડાપ્રધાન કેદારનાથ મંદિર પાસે શંકરાચાર્યની મહત્વકાંક્ષી સમાધિનો પણ શિલાન્યાસ કરશે. કપાટ ખુલ્યા પહેલા ત્યાં ચાલી રહેલા નિર્માણ કાર્યવામાં પણ ઝડપ જોવા મળી છે.

જવાનોને કહ્યું, તમારા થકી જ ભારતીયો સુરક્ષીત

આજે સવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉત્તરાખંડના હર્ષિલ પહોંચ્યા હતાંલ. જ્યાં તેમને ભારતીય સશસ્ત્ર જવાનોને સંબોધિત કરતા કહ્યું હતું કે, સુદૂર બરફીલા પહાડો પર તમારા કર્તવ્ય પ્રત્યેના સમર્પણ ભાવ આખા દેશને તાકાત આપે છે. 125 કરોડ ભારતીયોના સપનાઓ અને ભવિષ્યને સુરક્ષીત રાખે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, ડિફેંસના ક્ષેત્રમાં ભારત મોટા પગલા ભરી રહ્યું છે. તેમણે વન રેંક વન પેંશન સહિત પૂર્વ સૈનિકોના કલ્યાણના અનેક મુદ્દાઓ પર પણ વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શાંતિ મિશનોને લઈને ભારતીય સશસ્ત્ર બળોના દુનિયા આખી વખાણ કરે છે.

Uttarakhand: Prime Minister Narendra Modi with Jawans of the Indian Armed Forces at Harsil, earlier today. pic.twitter.com/YW0m6YAbTb — ANI (@ANI) November 7, 2018

વડાપ્રધાને ટ્વિટ કરીને દેશવાસીઓને દિવાળીની શુભેચ્છા પણ પાઠવી હતી. તેમણે ટ્વિટમાં લખ્યું હતું કે, દિવાળી લોકોના જીવનમાં આનંદ અને સમૃદ્ધિ લાવે.