કિરણ બેદીએ PM મોદીના માતા હીરાબાનો Video કર્યો શેર!…, બેદીનું ભોપાળું આવ્યું સામે

દેશભરમાં ધામધૂમથી દિવાળીનું સેલિબ્રેશન થયું. લોકોએ નવા વર્ષને પણ ધામધૂમથી મનાવી લીધું. પરંતુ પુડ્ડુચેરીના ઉપરાજ્યપાલ કિરણ બેદી ગાફલત ખાઇ ગયા છે. તેમણે પોતાના ઓફિશિયલ ટ્વિટર હેન્ડલ પરથી એક ટ્વીટ કરી છે. જેમાં તેણે એક વીડિયો પોસ્ટ કરીને લખ્યું છે કે 97 વર્ષની ઉંમરમાં દિવાળીનો સ્પિરિટ. આ છે હીરાબેન મોદી. પોતાના ઘરે દિવાળી સેલિબ્રેટ કરી રહ્યાં છે.

Spirit of Deepavali at tender age of 97. She's mother of @narendramodi (Hiraben Modi -1920) celebrating Diwali at her own home👇🏼@SadhguruJV pic.twitter.com/HBXAzNXomC

— Kiran Bedi (@thekiranbedi) October 20, 2017