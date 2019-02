PM મોદીનો વધુ એક હુંકાર : ભલે ગમે ત્યાં છુપાઈને બેઠા હોય, ગુનેગારો સજા જરૂર મળશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે મહારાષ્ટ્રના યવતમાળ શહેરમાં અનેક વિકાસના કાર્યક્રમોની આધારશીલા રાખી હતી. આ સંદર્ભે યોજાયેલી રેલીમાં વડાપ્રધાને ફરી એકવાર પુલવામા હુમલાનો ઉલ્લેખ કરી દેશવાસીઓને હૈયાધારણા આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે, મેં કાલે પણ કહ્યું હતું અને આજે પણ કહી રહ્યો છું. પુલવાનામા શહીદોનું બલિદાન વ્યર્થ નહીં જાય.

વડાપ્રધાને હુંકાર સાથે કહ્યું હતું કે, આતંકી સંગઠનોએ, આતંકના મદદગારોએ જે ગુનો કર્યો છે, તેઓ ભલે ગમે ત્યાં છુપાઈવવાનો પ્રયાસ કરે તેમને સજા જરૂર આપવામાં આવશે.

Prime Minister Narendra Modi in Yavatmal, Maharashtra: Terror organisations who have committed this crime, no matter how much they try to hide, they will be punished. Security forces have been given full freedom. #PulwamaAttack pic.twitter.com/ULPOSUH3w2

રેલીને સંબોધિત કરતા વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે, અમને આપણા સુરક્ષાબળોના પરાક્રમ પર ગર્વ અને વિશ્વાસ છે. સૈનિકોમાં અને તેમાં પણ ખાસ કરીને સીઆરપીએફમાં જે ગુસ્સો છે, તેને પણ દેશ સમજી રહ્યો છે. અને માટે જ સુરક્ષાબળોને ખુલી છુટ આપવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હું એ વાત સારી રીતે જાણું છું કે, હાલ દેશ કેવા પ્રકારની આકરી વેદનામાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. પુલવામામાં જે કંઈ થયું, આતંકીઓની હરકતને લઈને તમારા આક્રોશને હું સમજી શકુ છું.

પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે, મહારાષ્ટ્રના પણ 2 વીર સપૂતોએ પણ દેશની સેવા કરતા પુલાવમામાં પોતાના પ્રાણોની આહુતી આપી છે. જે પરિવારે પોતાના લાલ ખોયા છે, તેમની પીડા પણ હું સારી રીતે અનુંભવી શકુ છું. આપણા સૌની સંવેદના તેમની સાથે છે.

Prime Minister Narendra Modi in Yavatmal, Maharashtra: I know that we are all in immense pain after what happend in Pulwama, I understand your anger. Two sons from Maharashtra lost their lives in the attack, their sacrifice won’t go in vain. #PulwamaAttack pic.twitter.com/y9iyREgr9W

