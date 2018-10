ખ્વાઝાના દરબારમાં PM મોદી બોલ્યા, ‘રાજસ્થાનમાં ફરીથી બીજેપી બનાવશે સરકાર’

રાજસ્થાનમાં નરેન્દ્ર મોદી આજે એટલે કે શનિવારે ચૂંટણી પ્રચાર માટે ગયા હતા. મોદીએ રાજસ્થાનના અઝમેરમાં પોતાની એક સભાને સંબોધિત કરી હતી. આ દરમિયાન ચૂંટણી પંચે 4 રાજ્યોમાં યોજાનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત કરી દીધી છે. ચાર રાજ્યોમાં એક સાથે ચૂંટણી યોજવાનો ચૂંટણી પંચે નિર્ણય લીધો છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશ્નરના જણાવ્યા પ્રમાણે, 15 ડિસેમ્બર પહેલા ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લેવામાં આવશે. આ સાથે આજથી જ ચારેય રાજ્યોમાં ચૂંટણી આચાર સંહિતા લાગુ થઈ જશે.

નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની પરંપરાગત શૈલીમાં રાજસ્થાનમાં પોતાના ભાષણમાં કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યો હતો. તે ઉપરાંત તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમને કરેલા કાર્યોની લિસ્ટ ગણાવી હતી, જોકે લિસ્ટમાં વધારે મુદ્દાઓ ના હોવાના કારણે તેમને કોંગ્રેસને ઘેરવામાં વધારે સમય આપવો પડ્યો હતો. જોકે, આ સભાને સંબોધિતકરતી વખતે PM મોદીએ એક ખુબ જ સાચી વાત કહી હતી. પીએમ મોદીએ કોંગ્રેસને ઘેરતા કહ્યું હતુ કે, સરકાર સારી રીતે કામ કરે તે માટે એક મજબૂત વિપક્ષ હોવો જોઈએ પરંતુ હાલમાં કોંગ્રેસવાળાઓ તેમા પણ નિષ્ફળ જઈ રહ્યાં છે. તે ઉપરાંત મોદીએ એકવખત ફરીથી રાજસ્થાનમાં કોગ્રેસની સરકાર બનશે તેવો દાવો કર્યો હતો.

મોદીનું ભાષણ કોંગ્રેસમય

#1. સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક પર વાત કરતાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, દેશમાં કોઈ એવો વ્યક્તિ નહી હોય જે જવાનો દ્વારા કરેલ સર્જિકલ સ્ટ્રાઈકથી ખુશ ના હોય, પરંતુ તમે કોંગ્રેસને જુઓ, આ લોકોએ માત્ર આના પર પ્રશ્ન જ નથી ઉઠાવ્યા તેની સાથે જવાનોનું અપમાન પણ કર્યું.

#2. પીએમ મોદીએ કોંગ્રેસ પર આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, એક જ પરિવારની આરતી ઉતારવી કોંગ્રેસની ફિતરત છે. વિપક્ષ ચર્ચાથી ગભરાઈ ગયું છે, મેદાન છોડીને ભાગી જાય છે. અમારૂ હાઈકમાન રાજસ્થાનની સાડા સાત કરોડ જનતા છે, જ્યારે કોંગ્રેસનું હાઈકમાન એક પરિવાર છે.

#3. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અજમેરમાં કહ્યું કે, મુશ્કેલથી 60 વર્ષ પછી દેશે એક દિશા પકડી છે. હવે તેમને કોઈપણ હાલમાં અહી ડોક્યું કરવાની પણ તક આપવી નથી.

#4. અજમેરમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, સાઠ વર્ષો સુધી કોંગ્રેસે વોટ બેંકની રાજનીતિ કરી છે જેના કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ ઉભી થઈ. કોંગ્રેસે ક્યારેય પણ વિકાસની રાજનીતિનો સ્વીકાર કર્યો નથી.

#5. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, અમે ‘સર્વજન હિતાય, સર્વજન સુખાય’ આ મૂળભૂત સિદ્ધાંતને લઈને ચાલતા એક નવી રાજનીતિને સમર્પિત લોકો છીએ. તેમને કહ્યું કે,ભારતીય જનતા પાર્ટી હિન્દુ-મુસ્લિમની રાજનીતિ કરતી નથી, અમે જોડનાર છીએ, તોડનાર નથી.

#6. પીએમ મોદીએ રાજસ્થાન સ્થિત અજમેરમાં એક સભા દરમિયાન કહ્યું કે, 5 વર્ષ સરકાર ચલાવ્યા બાદ જનતા જર્નાદન વચ્ચે જઈને હિસાબ આપવો, આ જનતા પ્રતિ સમર્પણ વગર સંભવ ના થાય.

#7. પીએમ મોદીએ કહ્યું વોટબેંકની રાજનીતિ કરનારાઓ હવે હિન્દુસ્તાનના એકપણ ભાગમાં ઘૂસવા દેતા નહી. તેમને કહ્યું કે, આવા લોકો છે જેઓ વિચારે છે કે, તેઓ ગળે લગાવીને પોતાની રાજનીતિનો કોર્સ બદલી શકે છે.

If the parties who do vote bank politics comes to power, they divide the government officers too according to their politics & provides posts only to those who fit their vote bank politics, and thus, destroy bureaucracy: PM Modi in Pushkar. #Rajasthan pic.twitter.com/tuMqPW95Rl

