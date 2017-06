ગુજરાતના 8 હાઈવેને નેશનલ હાઈવે બનાવાશે : મોદી

એશિયાના સૌથી મોટો પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટનું ઓપનિંગ કર્યા બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભરૂચના કેબલ બ્રિજનું ઓપનિંગ કરવા પહોચ્યા છે. આ બ્રિજ દેશનો સૌથી મોટો કેબલ બ્રિજ છે. ગુજરાતીઓ ફરી એકવાર ગર્વ લઈ શકે તેવા કેબલ બ્રિજને આજે વડાપ્રધાન ખુલ્લો મૂકશે. 370 કરોડના ખર્ચે બનેલા કેબલ બ્રિજના ઉદઘાટન પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સહિત અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા છે. ભરૂચ પહોંચેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું હેલીપેડ પર ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાર બાદ કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાને રિમોટથી કેબલ બ્રિજનુ ઓપનિંગ કર્યુ.

8 હાઈવેને નેશનલ હાઈવેમાં કન્વર્ટ કરવાનો નિર્ણય

વડાપ્રધાને ભરૂચના કેબલ બ્રિજના ઓપનિંગ પ્રસંગે મોટી જાહેરાત કરી હતી. જેમાં ગુજરાતના 8 હાઈવેને નેશનલ હાઈવેમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવશે તેવો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, નીતિન ગડકરીનું ડિપાર્ટમેન્ટ આ માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે. ગુજરાતના 8 હાઈવે નેશનલ હાઈવે બનવાથી ગુજરાતના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ચાર ચાંદ લાગી જશે. 12 હજાર કરોડના ઈન્વેસ્ટથી ગુજરાતના રોડરસ્તાનો વિકાસ થશે. તેની લંબાઈ 1200 કિલોમીટર હશે.

આ હાઈવેનો વિકાસ થશે

કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાનનુ સંબોધન

We thought of this bus port because the benefits of good infrastructure have to reach the poorest of the poor: PM Narendra Modi in Bharuch pic.twitter.com/5LK3X3i459

— ANI (@ANI_news) March 7, 2017