કોંગ્રેસ જાતિવાદનું ઝેર ફેલાવી ગુજરાતને વેરણછેરણ કરી રહી છે : પીએમ મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આજે ગુજરાતમા ચાર સભા હતી. જેમાં ધરમપુર અને ભાવનગર બાદ ત્રીજી સભા જુનાગઢમાં યોજાઈ હતી. જેમાં તેમણે ફરીથી કોંગ્રેસ પર નિશાન તાક્યુ હતું. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, જુનાગઢ સમગ્ર ગુજરાતનું ટુરિઝમનું કેપિટલ બનાવી શકે તેવી તાકાત ધરાવે છે. પણ જુનાગઢ કોગ્રેસના આંખમાં કણાની જેમ ખૂંચે છે. રોપવેમાં પર્યાવરણના નામે પરમિશાન આપવામાં આડોડાઈ કરી હતી. આપણે આવ્યા ત્યારે પરમિશન આપાવીને કામ શરૂ કરાવ્યું.

-ગુજરાતના વિકાસની કોઈ વાત આવે ત્યારે દિલ્હીમાં બેસેલી કોંગ્રેસની સરકાર ગુજરાતને અપમાનિત કરવાની કોઈ કચાશ રાખતી નથી.

– રાષ્ટ્રપતિનુ ઘર પણ આ પંથકના લોકો માટે ખુલ્લુ, અને વડાપ્રધાન તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ.

– જો સરદાર પટેલ ના હોત તો આપણે ક્યા હોત

– ગુજરાતને બદનામ કરવાવાળાઓને જનતા સજા આપશે

– ગુજરાતની જનતા ભાજપની સાથે છે

– ગુજરાતમાં પહેલા એક જ કૃષિ યુનિ.હતી. અમારા સમયમાં 4 કૃષિ યુનિ.બનાવી

– 9 કરોડ નાગરિકોને પ લાખ કરોડની લોન અમે આપી. ગેસના કનેક્શન માટે પણ કોંગ્રેસના રાજમાં કટકી થતી હતી. 90 પૈસાના પ્રિમિયમથી ગરીબોના વીમા અમારી સરકારે ઉતાર્યા

– કોંગ્રેસ જાતિવાદનું ઝેર ફેલાવી ગુજરાતને વેરણછેરણ કરી રહી છે

– ઉત્તર પ્રદેશનાં લોકોએ કોંગ્રેસને સાફ કરી નાંખી. હિમાચલ પ્રદેશમાં પણ કોંગ્રેસ સાફ થઈ જશે : મોદી

– 151 સીટ થી 1 સીટ પણ ઓછી ના જોઈએ

– સરદાર સાહેબનું જ્યા નામ આવે ત્યાં દિલ્હીમા વાંકુ પડે, તેથી નર્મદા યોજનાને પરમિશન નહોતા આપતા. હું અનેકવાર મનમોહન સિંહને મળવા ગયો. 35 દરવાજા છે, તો ચઢાવવા તો દો. તેમણે 10 વર્ષ કાઢી નાખ્યા. કોર્ટમાં જવું પડ્યું. આપણી સરકાર બની તેના 17મા દિવસે દરવાજો બંધ કરવાનો ઓર્ડર આપી દીધો. આજે નર્મદાનું પાણી કચ્છ-કાઠિયાવાડની ધરતી પર પહોંચ્યું જો પરબ કરે તો પણ આ વિસ્તારના લોકોની સાત પેઢી યાદ કરતા હોય છે. આ ભાજપ એવું છે જેણે હજારો લાખો વણઝારા જેવું કામ પાણી પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે. આ ચૂંટણીમાં મને વિજયનો વિશ્વાસ છે કે ગુજરાત પાણી પહોંચાડનારા માટે અમિભાવના રાખનારી જનતા છે. જૂનાગઢ એટલે સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ, તરત નામ આવે. રોપ-વેનું કામ, 10 વર્ષ સુધી મથામણ કરતા હતા. એકવાર આ રોપવેનું કામ સફળ થયું તો એકબાજું ગીરના સિંહ, સોમનાથ દાદા હોય, દત્ત અને દાતારની ધરતી હોય. જૂનાગઢ જિલ્લો સમગ્ર રાજ્યનું કેપિટલ બની શકે છે.

આ ચૂંટણીમાં ગુજરાતના જુદા જુદા વિસ્તારોમા મને જવાનો અવસર મળ્યો. જ્યાં જ્યા ગયો અભૂતપૂર્વ આંધી ભાજપ માટે જાણે લોકજુવાળ ઉમટી રહ્યુ હોય તેવું વાતાવરણ અનુભવી રહ્યો છું.

– તેમાં ફક્ત ભાજપ જીતે એવુ જ નહિ, પરંતુ ગુજરાતને ખેદાનમેદાન કરવા ઈચ્છતા તત્ત્વનો સજા કરવાનો મિજાજ આ વખતે જોવા મળે છે.

– પંડિત નહેરુ પાસે કાશ્મીર હતું, આજે પણ ત્યાં લોહીઉકાળ ચાલે છે. જુનાગઢી સરદાર પટેલ પાસે હતુ, તો આજે મોજથી આપણે ભારત માતા કી જય બોલીએ છીએ.

– દેશ ઓગસ્ટમાં આઝાદ થયો, જુનાગઢ નવેમ્બરમાં થયું. મારું સપનું છે કે, 2018 નવેમ્બર મહિનામાં જ્યારે જુનાગઢ મુક્તિનો આનંદ માણતું હશે તે જ દિવસે ઊંચા ઊંચા રોપ-વે ચાલુ થઈ જશે.