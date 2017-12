PM મોદીએ કહ્યું ત્રણ વર્ષના શાસનમાં 14 હજાર કરોડ રૂપિયા પ્રજાને આપ્યા, જાણો કેવી રીતે

જામનગરમાં પીએમ મોદીએ સભાન સંબોધતા એક તબક્કે એવું કહ્યું હતું કે તેમણે 14 હજાર કરોડ લોકોના ખાતામાં આપ્યા. તેમણે આગળ કહ્યું હતું કે કેવી રીતે ?જાણો છો કોંગ્રેસ એક LED બલ્વ 350 રૂપિયામાં આપતી હતી. અમે એ બલ્બ રૂપિયા 50માં મળતો કર્યો છે. અમને એવું લાગ્યું કે આમા ગોલમાલ છે. અમે તરત જ લાગતા વળગતા કંપની સત્તાવાળાઓને બોલાવ્યા. કહ્યું કે ભાઈ આમાં તમારો ખર્ચ કેટલો અને નફો કેટલો. અમે એવી ગોઠવણ કરી કે વીજળીની બચત થાય અને લોકોને સારી લાઈટ મળે. અમે LED બલ્બ લોકોને સસ્તા દરે મળે એવી વ્યવસ્થા કરી. આજે લોકોને 50 રૂપિયામાં બલ્બ મળે છે. આ રીતે અમે જે રૂપિયા બચાવ્યા એ આપ્યા કહેવાય કે ન કહેવાય. પીએમ મોદીએ જામનગરમાં કોંગ્રેસ પર ભારે પ્રહારો કર્યાં હતા. લોકોએ ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસને જાકારો આપી દીધો છે. દેશના લોકોને જે અત્યારે સમજાયું તે ગુજરાતને 25 વર્ષ પહેલાં સમજાઈ ગયું છે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ ક્યારેય નહિં આવે. ભાજપ 150+ સીટોથી જીતશે તેવી વાત પીએમ મોદીએ કરી હતી.

Someone who served at a high position in our Air Force has said that after 26/11 they went to the then PM with a plan for surgical strikes. Sadly, the then Government did not show courage to do that. When we were attacked in Uri, see how we answered terrorists: PM in Jamnagar pic.twitter.com/j4ko9M3duJ

— ANI (@ANI) December 4, 2017