રાહુલે કહ્યું- પિત્રોડાને શરમ આવવી જોઈએ, PM મોદીએ કહ્યું- શરમ તો તમને આવવી જોઈએ નામદાર

સામ પિત્રોડાના 1984ના શીખ હિંસા અંગેનું નિવેદન કોંગ્રેસ માટે મુશ્કેલી લઈને આવ્યું છે. એકબાજુ આ નિવેદન પર વડા પ્રધાન મોદી ઉપરા ઉપરી કોંગ્રેસ પર હુમલો કરતાં જઈ રહ્યા છે. તો પંજાબ પહોંચેલા રાહુલ ગાંધીને પણ આ મામલે સફાઈ આપવાનો વારો આવ્યો છે. રાહુલે કહ્યું કે- આ નિવેદન પર સામ પિત્રોડાને શરમ આવવી જોઈએ અને તેમને સાર્વજનિક રીતે માફી માગવી જોઈએ. જો કે, પિત્રોડાએ પહેલાં જ મીડિયા સામે આવીને માફી માગી લીધી છે.

રાહુલ ગાંધીએ પંજાબના ફતેહગઢ સાહિબમાં રેલી દરમિયાન કહ્યું કે, સામ પિત્રોડાએ 1984 અંગે જે બોલ્યા તે ખોટું છે. તેઓને આ માટે દેશની માફી માગવી જોઈએ. હું સાર્વજનિક રીતે કહ્યું અને ફોન કરીને પણ તેમને કહ્યું છે. મેં પિત્રોડાને કહ્યું કે, તમને શરમ આવવી જોઈએ, તમને સાર્વજનિક રીતે માફી માગવી જોઈએ.

તો વડા પ્રધાન મોદીએ બઠિંડામાં રેલીને સંબોધતાં કહ્યું કે, હું જોઈ રહ્યું છું કે, નામદારે હવે પોતાના ગુરુને કહ્યું છે કે, જે કાંઈપણ તેમણે કહ્યું, તેના પર તેમને શરમ આવવી જોઈએ. હું પુછવા માગુ છું કે, નામદાર તમે ગુરુની કઈ વાતને લઈ ધમકાવવાનો દેખાડો કરી રહ્યા છો? શું એટલાં માટે કે, જે કોંગ્રેસના દિલમાં અને નામદારના પરિવારની ચર્ચાઓમાં હંમેશા હતું. તે રહસ્ય નામદારના ગુરુએ સાર્વજનિક રીતે જણાવી દીધું. શું ઘરની વાત બહાર કહેવા માટે ધમકાવવામાં આવી રહ્યા છે? અરે, નામદાર શરમ તો તમને આવી જોઈએ.

#WATCH PM in Bathinda, Punjab on R Gandhi’s remark ‘I told him(Sam Pitroda) he should be ashamed (for comment on 1984 riots)’: ‘Naamdaar’, you pretended to scold your mentor for what? Because he publicly said what had always been in Congress’ heart? It’s you who should be ashamed pic.twitter.com/IH0kWqCmYj

— ANI (@ANI) May 13, 2019