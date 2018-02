કર્ણાટકના CMના નામનું નવું નામાંકરણ કરી PM નરેન્દ્ર મોદીના કોંગ્રેસ પર પ્રહારો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે કર્ણાટકના દાવનગેરેમાં ખેડુતોની રેલીને સંબોધી હતી. આ રેલીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રીના નામનું નવું નામાંકરણ કરીને સત્તારૂઢ કોંગ્રેસ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતાં. પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે, કેટલાક લોકોને લાગતું હશે કે આ સિદ્ધારમૈયાની સરકાર છે પરંતુ આ ‘સીધા રૂપૈયા’ની સરકાર છે. દરેક કામમાં ‘સીધા રૂપૈયા’ હોય તો જ કામ થાય છે. હવે ‘સીધા રૂપૈયા’ જવા જોઈ અને એક ઈમાનદાર સરકાર આવવી જોઈએ.

વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે કે રીતે એક નાનો ટુકડો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની મૂર્તિ બનાવવા જઈ રહ્યો છે કંઈક આવી જ રીતે મુઠ્ઠીભર ચોખા કિસાનોનું ભાગ્ય બદલી નાખશે.

વડાપ્રધાન મોદીની ખેડુતોને અપીલ

પીએમ મોદીએ ખેડુતોને અપીલ કરી હતી કે, કર્ણાટકમાં ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ બીએસ યેદિયુરપ્પાના જન્મ દિવસે ગામે ગામ અને ઘરે ઘર જઈને મુઠ્ઠીભર ચોખાના ક્રમમાં જોડાઈ જાવ.

Karnataka Government is certain to be defeated. Their misdeeds have made the Government unpopular. Election after election what are the people doing? They are removing Congress. When Congress goes, the harmful Congress culture also goes: PM Narendra Modi in Davanagere #Karnataka pic.twitter.com/bW5YjtLipl

— ANI (@ANI) February 27, 2018