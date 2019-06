વર્લ્ડ કપ: ટીમ ઇન્ડિયાને PM મોદીએ આપી શુભકામના, કહ્યું ‘મેચ પણ જીતો અને દિલ પણ’

વિશ્વ કપ 2019માં ભારતે આજે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી દીધી છે. સાઉથ આફ્રિકા સામે ટીમ ઇન્ડિયા પોતાની પહેલી મેચ રમી રહી છે. જેવી વિરાટ કોહલીની કેપ્ટનશિપમાં ભારતીય ટીમ મેદાનમાં પહોંચી તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટીમ ઇન્ડિયાને શુભકામનાઓ આપી હતી. ટ્વિટર પર તેમણે ટીમ ઇન્ડિયાને શુભકામનાઓ આપી છે. વર્લ્ડ કપનાં આઠમાં દિવસે ભારત પોતાની પહેલી મેચ રમી રહ્યું છે. ટીમ ઇન્ડિયાને વર્લ્ડ કપ જીતવાનું પ્રબળ દાવેદાર માનવામાં આવી રહ્યું છે.

પીએમ મોદીએ ટ્વિટ કરીને આપી શુભકામના

As #TeamIndia begins it’s #CWC19 journey today, best wishes to the entire Team.

May this tournament witness good cricket and celebrate the spirit of sportsmanship.

खेल भी जीतो और दिल भी ! #INDvSA

— Narendra Modi (@narendramodi) June 5, 2019