‘કોંગ્રેસના પાપની સજા ગુજરાત ભોગવી રહ્યું છે’: કડોદરામાં PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના પ્રચાર માટે ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા છે. ગુજરાતના કચ્છમાં આવેલા આશાપુરા માતાજીના દર્શન કરીને ચૂંટણી પ્રચારના શ્રીગણેશ કર્યા છે. કચ્છમાં સભા સંબોધ્યા બાદ વડાપ્રધાન મોદી સૌરાષ્ટ્રના જસદણમાં પણ લોકોને સંબોધ્યા હતા. જસદણ બાદ મોદી અમરેલી જિલ્લાના ધારીમાં સભા સંબોધી રહ્યા છે. તેમણે સભામાં જણાવ્યું હતું કે, સૌરાષ્ટ્રના યુવાનોને દૂર કેમ જવું પડે છે. જો નર્મદાના પાણી પહેલાં જ સૌરાષ્ટ્રને મળ્યું હોત તો યુવાનોને બહાર ન જવું પડ્યું હોત. આ ઉપરાંત વડાપ્રધાન મોદીએ કોંગ્રેસ ઉપર ભારે પ્રહારો કર્યો હતા. ત્યારબાદ વડાપ્રધાન મોદી સુરત પહોંચી ગયા હતા. જ્યાં કડોદરામાં સભા સંબોધી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ પરાજયથી ભયભીત થઈ છે.

After campaigning in Kutch, Rajkot, Amreli districts, I have come to Surat. I am seeing energetic response from people. I also see that Congress is scared of defeat and unable to match BJP's focus on development & good governance: PM Narendra Modi in Surat #GujaratElection2017 pic.twitter.com/m5pkRXTgMq

વડાપ્રધાન મોદીની કડોદરાની સભાની હાઇલાઇટ્સ

Arrogance of Congress party is at a record high. They don't realise that times have changed. Things are very different in Gujarat from the time they ruled here 22 years ago. Society is no longer divided, there is progress now: PM Narendra Modi in Surat #GujaratElection2017 pic.twitter.com/dtaY4TXZxM

