બેંગલુરૂમાં PM મોદીએ કૉંગ્રેસના ગણાવ્યા 5 વર્ષના પાંચ ‘પ્રપંચ’

કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પ્રચાર અભિયાન જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે. ભાજપ અને કૉંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા કર્ણાટકમાં તાબડતોડ રેલીઓ કરી રહ્યાં છે અને એકબીજા પર પ્રહારો કરી રહ્યાં છે. અહીં કૉંગ્રેસની સામે પોતાના કિલ્લાને બચાવાનો પડકાર છે, તો ભાજપની સામે પોતાના વનવાસને ખત્મ કરવાનો છે.

ભાજપના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ ચૂંટણી પ્રચારમાં ઉતર્યા છે. મંગળવારના રોજ બેંગલુરૂમાં ચૂંટણી રેલીને સંબોધિત કરતં પીએમ મોદીએ કૉંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું કે કૉંગ્રેસનું ચરિત્ર એ છે કે જે લોકોને આજે જેલમાં જવું જોઇએ, તેઓ સરકારમાં બેઠા છે. કૉંગ્રેસે બેંગલુરૂને બદનામ કરવામાં કોઇ કસર છોડી નથી.

તેમણે કહ્યું કે કર્ણાટક સરકારે લોકાયુકતને નબળું કરી દીધું છે. લોકાયુકત પર પ્રહારો થાય છે. તેમણે કહ્યું કે આ ચૂંટણીમાં કૉંગ્રેસને પોતાના પાંચ વર્ષનો હિસાબ આપવો જોઇતો હતો. પરંતુ એમ થઇ રહ્યું નથી. મોદીએ કહ્યું કે કૉંગ્રેસ માત્ર પ્રપંચ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે કૉંગ્રેસના પાંચ વર્ષના પ્રપંચના આ પ્રકાર છે…

1. દિલ્હીપતિથી ગલીપતિ સુધી એક પરિવાર, તેનાથી આગળ કંઇ નહીં

2. કરપ્શનની સરકાર

3. ગુનેગારોને અત્યાચાર

4. ખેડૂતોમાં હાહાકાર

5. દેશ, સમાજ, જાતિને વહેંચી

તેમણે કહ્યું કે કૉંગ્રેસના પંજાએ પાંચ પ્રપંચ કરીને માત્ર કર્ણાટકને જ બર્બાદ કર્યું નથી પરંતુ આગામી પેઢીના ભવિષ્ય પણ બર્બાદ કર્યાં છે. કૉંગ્રેસ સરકારના પાંચ વર્ષા પ્રપંચ પર દરેક કર્ણાટકવાસી પ્રજા છે. આજે પાંચ વર્ષવાળી પ્રપંચની સરકાર મહાકાવ્ય લખવામાં લાગી ગઇ છે. તેમણે કહ્યું કે અત્યાર સુધી સાંભળતા હતા કે જયાં ન પહોંચ્યા રવિ ત્યાં પહોંચ્યા કવિ, પરંતુ હવે આખી કૉંગ્રેસ કલ્પનમાં જીવી રહી છે.

I do not understand why the CM dislikes Bengaluru. He has handed the city of Bengaluru to an infamous trio- and we all know this trio- we also know they have been given charge of this city due to vote bank politics: PM Narendra Modi addressing a public meeting in Bengaluru. pic.twitter.com/SV9Bm5gcBt

— ANI (@ANI) May 8, 2018