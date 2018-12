વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અક્ષય કુમાર પર ભડકી દીયા મિર્જા

PM નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે બોલીવુડનું પ્રતિનિધિમંડળ સાથે મુલાકાત કરી હતી. મુંબઈના રાજ ભવનમા થયેલી આ બેઠકમાં જાણીતા કલાકારો અને પ્રોડ્યુસર્સનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન મનોરંજન જગત માટે GSTના દાયરામાં એક સમાન રાખવાની માંગ રાખી હતી.PM નરેન્દ્ર મોદી અને અક્ષય કુમારે બેઠકના ફોટાઓ ટ્વિટર પર શેર કર્યા હતા. આ ડેલીગેશન મીટમાં કોઈ મહિલા જોવા મળી ન હતી. જેના કારણે આ બેઠક ખુબજ ચર્ચામાં રહી હતી.

This is wonderful! Is there a reason why there were no women in this room? @akshaykumar https://t.co/oO9teT3Gyi

અભિનેત્રી દીયા મિર્જાએ અક્ષય કુમાર અને PM નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધ્યુ હતુ. એકટ્રેસે આને ફક્ત પુરૂષોની બેઠક ગણાવી હતી. અક્ષયની ટ્વીટને રિ-ટ્વીટ કરી અભિનેત્રીએ કહ્યુ હતુ કે આ ખુબજ આશ્ચર્યજનક ઘટના છે. એવુ શું કારણ છે કે જેના કારણે આ બેઠકમાં મહિલાઓને હાજર રાખવામાં આવી ન હતી. ફક્ત દીયા જ નહી સોશિયલ મીડિયા પર યૂઝર્સ મહિલાઓની અનુપસ્થિતિ પર સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. ટ્વીટર પર લોકોનો રોષ પ્રગટ્યો હતો.

Had an extensive and fruitful interaction with a delegation from the film and entertainment industry.

The delegation spoke about the strides being made by the film and entertainment industry, and gave valuable inputs relating to GST for their sector. https://t.co/ulQMtxTJQj pic.twitter.com/n4Dn38EJLr

— Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2018