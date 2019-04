PM મોદીએ જાતે જ શુટ કર્યો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો વીડિયો, જોત જોતામાં થયો વાયરલ

હાલ દેશમાં લોકસભા ચૂંટણી ચાલી રહી છે ત્યારે વડાપ્રધાન મોદી પણ દેશમાં ઠેક ઠેકાણે સભાઓ કરવામાં વ્યસ્ત છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાજસ્થાન જતાં હતા ત્યારે તેઓએ હેલિકોપ્ટરમાંથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો વીડિયો શુટ કર્યો હતો અને તેમના ટ્વીટર હેન્ડલ પર પોસ્ટ કર્યો હતો. અને જોતજોતામાં 2 લાખ કરતાં વધારે લોકોએ આ વીડિયોને જોયો હતો અને 40 હજાર કરતાં વધારે લોકોએ લાઇક કર્યો હતો. પીએમ મોદીની આ ટ્વીટને 8,809 લોકોએ રી ટ્વીટ કરી હતી.

Great to catch a glimpse of the Statue of Unity on the way to Rajasthan! pic.twitter.com/sG618SHqRL

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2019