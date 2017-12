પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીના 93માં જન્મદિવસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશની પહેલી ડ્રાઈવરલેસ મેટ્રો ટ્રેનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ લાઈન દક્ષિણ દિલ્હીના કાલકાજી મંદિરને સીધો જ નોએડાના બોટનિકલ ગાર્ડનને જોડશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બટન દબાવીને મેંજેટા લાઈનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. વડાપ્રધાનની સાથે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ રામ નાઈક પણ હાજર રહ્યાં હતા.

ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમની આગેવાની કરી હતી. મોદી અહીં રોડ શો અને રેલીને પણ સંબોધિત કરે તેવી શક્યતા છે.

આ સાથે જ ભારત દુનિયાનો સાતમો એવો દેશ બની ગયો છે, જ્યાં ડ્રાઈવર રહિત ટ્રેનની શરૂઆત થઈ હોય. ડ્રાઈવર રહિત ટ્રેન એક રીતે કોમ્યૂનિકેશન આધારીતે ટ્રેન કન્ટ્રોલ સિસ્ટમ હોય છે.

મેંજેટા લાઈનના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ, ઉત્તર પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષ મહેંન્દ્રનાથ પાંડેય, રાજ્યપાલ રામ નાઈક, સ્થાનિક સાંસદ મહેશ શર્મા, નોએડાના ધારાસભ્ય પંકજ સિંહ સહિત અનેક કેબિનેટ મંત્રીઓ હાજર રહ્યાં હતાં.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મેજેંટા લાઈનને લીલી ઝંડી બતાવતાની સાથે જ મેટ્રોની સફર 230.81 કિલોમીટરની લાંબી થઈ ગઈ હતી. સાથો સાથ મેટ્રો ત્રણ ફેઝના નેટવર્ક વિસ્તારમાંથી બહાર નિકળીને એનસીઆરના 5 શહેરોમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ટ્રેનમાં મુસાફરી કરનારાઓનો આંક પણ 26 લાખ પહોંચી જશે. મેટ્રો ટ્રેન રોજ ત્રણ હજાર ટ્રીમ મારશે અને લાખો યાત્રીઓના કરોડો કલાકો બચાવશે.

Noida: PM Narendra Modi onboard #DelhiMetro after inauguration of a stretch of the new Magenta line. The line connects Botanical Garden in Noida with Kalkaji Mandir in Delhi. pic.twitter.com/oEzY4f66wi

— ANI (@ANI) December 25, 2017