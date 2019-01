વડાપ્રધાન મોદી વતનમાં, શોપિંગ ફેસ્ટિવલમાં PMએ કહ્યું- દર વર્ષે આવો ફેસ્ટિવલ કરવો

વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત 2019ના રૂપાણી સરકારના આયોજનમાં હાજરી આપવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતની મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા છે. તેઓ ત્રણ દિવસની મુલાકાતે આવ્યાં છે. તેમના આગમનની અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ખાસ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. નરેન્દ્ર મોદી બપોરે 2 વાગ્યે અમદાવાદ એરપૉર્ટ પર આવ્યા હતા. ત્યારબાદ 2.20 વાગ્યે તેઓ એરપૉર્ટથી ગાંધીનગર પહોંચયા હતા. અહીં તેઓ વાયબ્રન્ટ ગ્લોબલ ટ્રેડ-શૉનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતુ. જાણો તમામ અપડેટ્સ…

Prime Minister Narendra Modi in Gujarat: Health facilities and medical education have been given a boost in the last four years, more than 18,000 MBBS seats and more than 13,000 post graduate seats have been increased during this period. pic.twitter.com/zsFryxzvCc

