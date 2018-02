પીએનબી કૌભાંડમાં કોઈને પણ છોડવામાં આવશે નહીં : રવિ શંકર પ્રસાદ

પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) કૌભાંડ મામલે કેન્દ્રિય મંત્રી રવિ શંકર પ્રસાદે દોષનો ટોપલો કોંગ્રેસ પર ઢોળ્યો હતો. પ્રસાદે કહ્યું હતું કે, આ આખુ કૌભાંડ કોંગ્રેસના કાર્યકાળ (2011)માં શરૂ થયું હતું અને હવે તેમની સરકારમાં કૌભાંડ સામે આવતા જ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી. રવિ શંકર પ્રસાદે કહ્યું હતું કે, નીરવ મોદીની 1300 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ ટાંચમાં લેવામાં આવી છે. આ મામલે વધુ તપાસ કરવામાં આવશે અને દોષીઓને બક્ષવામાં નહીં આવે.

કોંગ્રેસ પર વળતો પ્રહાર કરતા રવિ શંકર પ્રસાદે કહ્યું હતું કે, જેમના ઘર કાચના હોય તેમણે પથ્થર ફેંકવાનું બંધ કરવું જોઈએ.

#NiravModi did not meet PM Modi at Davos. Nirav Modi had arrived in Davos on his own and was present at CII group photo event: Union Minister Ravi Shankar Prasad in Delhi pic.twitter.com/9WINkuz4LQ

સુરજેવાલાનાને જવાબ

કોંગ્રેસ નેતા રણદીપ સુરજેવાલાએ નીરવ મોદીને છોટે મોદી કહી ભાજપ પર નિશાન સાધ્યું હતું જેને રવિ શંકર પ્રસાદે શરમજનક ગણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે, દેશમાં કરોડો લોકોની અટક મોદી છે તો શું બધાને નરેન્દ્ર મોદી સાથે જોડવામાં આવશે? પ્રસાદે વધુમાં કહ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ ત્રિપુરામાં હારશે અને તેની ખીજમાં તે આ પ્રકારના નિવેદનો આપી રહ્યાં છે. તેમણે સવાલ કર્યો હતો કે શું કોંગ્રેસ રાજનીતિની શાલિનતાની તમામ હદો લાંઘવા માંગે છે?

દાવોસ મુદ્દે પણ સ્પષ્ટિકરણ

દાવોસમાં જે ફોટોમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને નીરવ મોદી એકસાથે દેખાયા હતાં આ મુદ્દે પણ રવિ શંકર પ્રસાદે સ્પષ્ટિકરણ આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે નીરવ મોદી ભારતીય ડેલિગેશનનો ભાગ ન હતા અને તેઓ તેમની જાતે દાવોસ પહોંચ્યા હતાં. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને નીરવ મોદી વચ્ચે દાવોસમાં ન તો કોઇ બેઠક યોજાઈ હતી કે ન તો કોઈ ચર્ચા થઈ હતી. કોંગ્રેસે ફોટો પરની રાજનીતિ કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ. નહીંતર ભાજપ પાસે કોંગ્રેસના ઘણા નેતાઓની એવી ‘અતરંગ’ તસવીરો છે જેમાં તેઓ મેહુલ ચોક્સી સથે નજરે પડી રહ્યાં છે. નીરવ ચોક્સી નીરવ મોદીના બિઝનેસ પાર્ટનર છે.

Congress photo ki rajneeti bandh kare. Many good and cosy photographs of many of the Congress leaders with Mehul Choksi is available with us, but we don't want to stoop to that level: Union Minister Ravi Shankar Prasad in Delhi #NiravModi pic.twitter.com/XFczfMw9KE

