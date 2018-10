કાર ઉભી ન રાખતા કોન્સ્ટેબલે એપલના મેનેજરને મારી ગોળી

લખનઉના વીઆઈપી વિસ્તારના ગોમતી નગરમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલે કથિત રીતે ગાડી ન રોકીને અમેરિકાની મલ્ટીનેશનલ કંપની એપલના એરિયા મેનેજરની ગોળી મારી હત્યા કરવામાં આવી છે. પોલીસે આરોપી કોન્સ્ટેબલની ધરપકડ કરી લીધી છે.પૂછપરછમાં કોન્સ્ટેબલે ગોળી મારવાની વાત કબૂલી છે. જો કે કોન્સ્ટેબલે સફાઈ આપતા કહ્યુ છે કે બચાવ કરવામાટે તેણે આવુ કર્યુ છે. પોલીસ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.

Lucknow:Police says,"Police personnel was detained y'day after he shot at a car on noticing suspicious activity,injuring driver of the vehicle.On seeing police,he tried to flee&rammed his car against a wall.He later succumbed to his injuries,PM report to determine cause of death" pic.twitter.com/2QwkuR9Gbp

જાણકારી અનુસાર એપલના એરિયા સેલ્સ મેનેજર વિવેક તિવારીની શુક્રવારે રાત્રે આઈફોનના લૉન્ચીંગથી ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા. આ સમયે ગોમતીનગરમાં આ ઘટના બની છે. કોન્સ્ટેબલ પ્રશાંત ચૌધરીએ તેમના પર ગોળી ચલાવી હતી. ગાળી વિવેકના ગળાના ભાગે લાગી હતી. ગંભીર રીતે ઘાયલ વિવેકને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયુ છે.

#Lucknow: Was he a terrorist that police shot at him? We choose Yogi Adityanath as our representative, we want him to take cognizance of the incident and also demand an unbiased CBI inquiry: Vishnu Shukla, brother-in-law of deceased Vivek Tiwari pic.twitter.com/GOx91fu5bV

