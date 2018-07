કૉંગ્રેસ PM મોદી પર ઓળઘોળ, પોસ્ટરમાં છલકાયો ‘મોદી પ્રેમ’

કૉંગ્રેસે દેશભરમાં પોતાના ચૂંટણી પ્રચારની નવી ટેગલાઇન નક્કી કરી દીધી છે. કૉંગ્રેસનો ‘મોદી પ્રેમ’ પોસ્ટરોમાં છલકાવા લાગ્યો છે. શુક્રવારના રોજ લોકસભામાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ દરમ્યાન કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ગળે મળ્યા બાદ આ વાત કહી હતી. ગૃહમાં બોલાયેલ રાહુલની એ વાતને ચૂંટણી પહેલાં ટેગ લાઇન બનાવી કૉંગ્રેસ રસ્તા સુધી લઇ જઇ રહી છે.

માનવામાં આવી રહ્યું છે કે કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ શુક્રવારના રોજ સંસદમાં જે પણ કર્યું, તે તેની ચૂંટણી રણનીતિનો એક હિસ્સો હતો. આખા દેશમાં હાલ જે રીતે એક નફરતનું રાજકારણ ચાલી રહ્યું છે, લોકોને રસ્તા પર મારવામાં આવી રહ્યા છેય તેના વિરૂદ્ધ કૉંગ્રેસે એક મજબૂત સંકેત આપવાની કોશિષ કરી છે.

Mumbai Congress put up posters of Rahul Gandhi hugging PM Modi in Lok Sabha during #NoConfidenceMotion debate pic.twitter.com/z8cjlIyGs9

— ANI (@ANI) July 22, 2018