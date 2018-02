દેવબંદમાં ધાર્મિક શિક્ષણ લેતા બાંગ્લાદેશી વિદ્યાર્થીઓને મળી ધમકી, લગાવવામાં આવ્યા પોસ્ટર

ઉત્તર પ્રદેશના સહરાનપુર જિલ્લાના દેવબંદમાં ઉશ્કેરણીજનક પોસ્ટર્સ મળી આવ્યા હતા. આ પોસ્ટરમાં દારૂલ ઉલૂમમાં ઇસ્લામી શિક્ષણ મેળવી રહેલા બાંગ્લાદેશી વિદ્યાર્થીઓને એક મહિનામાં ભારત છોડવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. આ પોસ્ટર્સ દેવબંદની દીવાલો અને મસ્જિદો પર ચોંટાડેલા હતા. એમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે, જો બાંગ્લાદેશી વિદ્યાર્થીઓ એક મહિનામાં ભારત નહીં છોડે તો તેમણે ગંભીર પરિણામ ભોગવવા પડશે.

પોસ્ટર લગાડનારાઓને પોલીસ શોધી રહી છે. પોસ્ટર છપાવનારાઓએ દેવબંદ અને અન્ય મદરેસામાં ભણતા બાંગ્લાદેશી વિદ્યાર્થીઓના નામ અને તેમની સંખ્યા પણ લખી છે. મળતા અહેવાલ મુજબ સહરાનપુરના એસએસપી બબલુકુમારે કહ્યું કે, ઘટનાની તપાસ શરૂ કરાઈ છે અને આવું કરનારાઓ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરાશે. જોકે સ્થાનિક રહેવાસીઓએ પોસ્ટરો કાઢી એને સળગાવી દીધા હતા.

We are investigating the matter and action will be taken after the facts come to light: Babloo Kumar, SSP Saharanpur on posters seen in Deoband asking Bangladeshi students to leave the city pic.twitter.com/GLGpYj05Us

— ANI UP (@ANINewsUP) February 12, 2018