EVM મામલે ઈશારા ઈશારામાં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીએ કેન્દ્ર સરકાર પર માર્યો ટોણો

લોકસભાના ચૂંટણી પરિણામો પહેલા જ સામે આવેલા એક્ઝિટ પોલ બાદ વિરોધ પક્ષના ઈવીએમ સાથે કથિત છેડછાડના ગંભીર પ્રકારના આરોપો લગાવીને ભારે ધમપછાડા કરી રહ્યાં છે. સુપ્રીમ કોર્ટની અનેકવાર ટકોર બાદ પન મંગળવારે દિલ્હીમાં 19 વિરોધપક્ષના નેતાઓએ ઈવીએમના મુદ્દે બેઠક કરીને ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ મામલે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખરજીએ પણ મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું.

પ્રણવ મુખરજીએ એક નિવેદન જાહેર કરીને કહ્યું હતું કે, ઈવીએમ કે જે ECIની કસ્ટડીમાં છે, તેની રક્ષા અને સુરક્ષાની જવાબદારી ચૂંટણી પંચની છે.

લોકસભા ચૂંટણીને સફળતાપૂર્વક પૂરી કરાવવા બદલ ચૂંટણી પંચની પ્રશંસા કર્યા બાદ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીએ ઈવીએમ વિવાદ પર કહ્યું હતું કે, હું મતદારોના નિર્ણય સાથે કથિત છેડછાડના અહેવાલો પર ચિંતિત છું. આપણા લોકતંત્રના મૂળ આધારને જે પડકારે છે તેવી અટકળોને કોઈ જ સ્થાન ના હોઈ શકે. તેમણે કહ્યું હતું કે, જનાદેશ પવિત્ર છે અને તે દરેક પ્રકારે શંકાથી ઉપર હોવો જોઈએ.

Former President Pranab Mukherjee issues statement, says ' Onus on ensuring institutional integrity in this case(security of EVMs) lies with the Election Commission, they must do so and put all speculations to rest' pic.twitter.com/2xFIhok7pN

