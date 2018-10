Ind vs WI: વન-ડે સિરીઝ પહેલા આ ભારતીય ખેલાડીએ કરી સંન્યાસની જાહેરાત

ભારત અને વેસ્ટઇન્ડિઝ વચ્ચે વન ડે સિરીઝની પ્રથમ મેચ 21 ઓક્ટોબરે રમાશે, પરંતુ આ સિરીઝના શરૂઆત થતા પહેલા જ ટીમ ઇન્ડિયાના ઝડપી બોલર રહેલા પ્રવીણ કુમારે ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટથી સંન્યાલની જાહેરાત કરી દીધી છે.

32 વર્ષિય પ્રવિણે પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ 2012માં રમી હતી. પ્રવિણે જણાવ્યું કે, સંન્યાસ બાદ તે હવે માત્ર ઓએનજીસી માટે કંપની ક્રિકેટ રમશે અને તે બોલિંગ કોચ બનવા માંગે છે. પ્રવિણ કુમારે ટ્વીટ કરી આ વાતની જાણકારી આપી છે. તેણે પોતાના પરિવાર, બીસીસીઆઇ, ઉત્તરપ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન અને રાજીવ શુક્લાનો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. જોકે, પ્રવિણ પોતાની કંપની ઓએનજીસી માટે રમવાનું ચાલુ રાખશે.

પ્રવિણ કુમારે ભારત માટે 84 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો રમ્યો છે. તેણે 2007માં પાકિસ્તાન વિરૂદ્ધ પોતાની ડેબ્યૂ મેચ રમ્યો હતો. તેણે ભારત માટે 68 વન ડે અને 6 ટેસ્ટ મેચ રમ્યો છે. જેમાં 77 વન ડે અને 27 ટેસ્ટ વિકેટ લીધી છે. તેણે વિશ્વકપ 2011ની ટીમ માટે પણ પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ઇજાના કારણે તેને બહાર થવું પડ્યુ હતું. ભારત માટે પ્રવીણ કુમારે છેલ્લી મેચ 30 માર્ચ 2012ના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકા વિરૂદ્ધ રમી હતી. આ ટી-20 મેચ હતી.

its been a great jounery.

Its been a great life.

With a heavy heart I want to say gud bye to my 1st love #CricketMeriJaan

But the test cap no 268 nd ODI 170 will be mine till indian cricket era will continue… Thankyou @BCCI nd @UPCACricket for helping me to live up my dream.🇮🇳

— praveen kumar (@praveenkumar) October 20, 2018