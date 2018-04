વિરોધ પક્ષો વિરૂદ્ધ સાંસદોની સાથો સાથ PM મોદી અને અમિત શાહ પણ કરશે ઉપવાસ

ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ‘ઉપવાસ યુદ્ધ’ (ફાસ્ટ વૉર) શરૂ થઈ ગયું હોવાનું લાગી રહ્યું છે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ ગઈ કાલે સોમવારે ભાજપ સરકાર દલિત અને અલ્પસંખ્યક વિરોધી હોવાનો આરોપ લગાવીને ગઈ કાલે સોમવારે કેટલાક કલાકના ઉપવાસ કર્યા હતાં. તેના જવાબમાં વિરોધ પક્ષ વિરૂદ્ધ ભાજપના સાંસદોએ પણ 12 તારીખે એક દિવસના ઉપવાસ કરવાની જાહેરાત કરી છે. મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, આ ઉપવાસમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ જોડાશે અને સાંસદોની સાથો સાથ ઉપવાસ કરશે.

ભાજપે કોંગ્રેસ પર સંસદના બજેટ સત્ર ખોરવી નાખવાનો આરોપ લગાવી અગાઉ જ ઉપવાસની જાહેરાત કરી દીધી હતી. હવે સાંસદોની સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ ઉપવાસ કરશે. વડાપ્રધાન મોદી પોતાની ઓફિસમાં ઉપવાસ કરશે. ભાજપ અધ્યક્ષ અમિત શાહ પણ ઉપવાસ કરશે.

PM Narendra Modi and BJP President Amit Shah to observe day long fast over disruptions during budget session of the Parliament. pic.twitter.com/8rBqF1zNqD

ભાજપના નેતા જેવીએલ નરસિમ્હા રાવે જણાવ્યું હતું કે, પાર્ટીના તમામ સાંસદો 12 એપ્રિલે ઉપવાસ કરવા જઈ રહ્યાં છે. કોંગ્રેસ તથા અન્ય વિરોધ પક્ષોના અલોકતાંત્રિક વલણ વિરૂદ્ધ પાર્ટીના લોકસભાના તમામ સાંસદો દિવસભર ઉપવાસ કરશે. રાજ્યસભાના સાંસદો પણ દેશના ખુણે ખુણે જઈને વિરોધ પક્ષના બીનજવાબદાર વલણને લોકો સામે ઉઘાડું પાડશે. આ મામલે ઘણા સમયથી ચર્ચા થઈ રહી હતી.

All BJP MPs to also go on fast, along with PM Modi and BJP President Amit Shah, on 12 April, over disruptions during budget session of Parliament. https://t.co/EzHxmeFM5i

— ANI (@ANI) April 10, 2018