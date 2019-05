અમિત શાહના ડિનરમાં પહોંચ્યા PM મોદી, NDA નેતાઓએ કર્યું સ્વાગત

લોકસભા ચૂંટણીમાં એક્ઝિટ પોલના અનુમાન બાદ એનડીએમાં જશ્નનો માહોલ છે. આજે વડા પ્રધાન મોદીએ એનડીએના સહયોગી પાર્ટીઓ સાથે બેઠક કરી હતી. અને બાદમાં રાત્રે 8 વાગ્યે પીએમ મોદી તમામ સાથી પક્ષોને દિલ્હીની અશોકા હોટેલમાં ડિનર આપ્યું હતું.

Delhi: Visuals from Ashoka Hotel where NDA leaders dinner is underway. PM Narendra Modi felicitated by alliance leaders pic.twitter.com/63apZhSGNG

— ANI (@ANI) May 21, 2019