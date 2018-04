એવી કોઈ તાકાત નથી જે અમને ગામડાઓનો વિકાસ કરતા રોકી શકે : PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મધ્ય પ્રદેશના મંડલાના રામનગરમાં રાષ્ટ્રિય પંચાયતી રાજ દિવસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને ત્રણ દિવસના ઉત્સવનો પ્રારંભ કર્યો હતો. આ પ્રસંગે વડાપ્રધાને જનપ્રતિનિધિઓને કહ્યું હતું કે, એવી કોઈ તાકત નથી જે ગામડાઓના વિકાસ કરતા અમને રોકી શકે. ગામડાના વિકાસ માટે જનપ્રતિનિધિઓએ આગળ આવવું પડશે. તેમને ગામડાઓના વિકાસ માટે સમર્પિત થવું પડશે. આ પ્રસંગે વડાપ્રધાને મહિલા સરપંચોને પણ સન્માનિત કરી હતી.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે, જન પ્રતિનિધિઓએ પાંચ વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા પાંચ ગામડાઓનો વિકાસ અવસ્ય કરવો જોઈએ. જનપ્રતિનિધિઓ કંઈક એવું કરે કે 20-30 વર્ષ બાદ જ્યારે ઘડપણમાંથી પસાર થઈ રહ્યાં હોય ત્યારે તમે કહી શકો કે 25 વર્ષ પહેલા હું પંચાયતનો મંત્રી હતો અને જુઓપ મારા સમયમાં આ કામ થયેલા. ઉપરાંત વડાપ્રધાને જનપ્રતિનિધિઓને કહ્યું હતું કે, ગામડાઓ માટે કંઈક કરી છુટવાની ભાવના રાખો અને પાંચ વર્ષ જનતા માટે ખપાવી દેવાનું પ્રણ લો. દુનિયાની કોઈ તાકાત નથી જે ગામડાઓની જીંદગી ન બદલી શકે.

The recent steps (Ordinance on death penalty for child rapists) taken by the Government will be beneficial in furthering the safety of women: PM Narendra Modi in Madhya Pradesh pic.twitter.com/mdwQ4mmRdk

— ANI (@ANI) April 24, 2018