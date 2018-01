દાવોસ Live : વસુધૈવ કુંટુંબકમમાં ભારતને વિશ્વાસ – PM મોદી

દાવોસ: વર્લ્ડ ઇકૉનોમિક ફોરમના 48મા સંમેલનમાં પીએમ મોદીનું ઉદ્ઘાટન ભાષણ, તમામ અપડેટ્સ માટે જોડાયેલા રહો

પીએમ મોદીનું સંબોધન લાઇવ

– સમૃદ્ધિની સાથે શાંતિ ઈચ્છતા હોવ તો ભારત આવો – દાવોસમાં મોદી

– હેલ્થ સાથે સમગ્રતા ઈચ્છતા હોવ તો ભારત આવો – પીએમ મોદી

– વેલ્થની સાથો સાથ વેલ્થનેસ ઈચ્છતા હોવ તો ભારત આવો

– વડાપ્રધાનનું દુનિયાને ભારત આવવા આમંત્રણ

– આમણે સૌ સાથે મળીને એક એવા વિશ્વનું નિર્માણ કરીએ જ્યાં સામંજસ્ય તથા સહયોગ માટે કામ કરવામાં આવે

– ભારતે હંમેશા દુનિયામાં શાંતિ માટે કામ કરતું રહેશે

– નેપાળમાં ભૂકંપ રાહત કાર્ય અને યમનમાંથી સમગ્ર દુનિયાના લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર લાવવા ભારતનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન

– સંયુક્ત રાષ્ટ્રની શાંતિ સેનામાં ભારતનું યોગદાન મહત્વપૂર્ણ

– વિશ્વ શાંતિ માટે ભારત હંમેશા ખડું રહ્યું છે- નિયમો પર આધારીત આંતરરાષ્ટ્રિય વ્યવસ્થાનોનું પાલન કરવું જરૂરી છે, ઈન્ટરનેશનલ કાયદાઓનું પાલન કરવું જરૂરી છે

In India democracy, demography and dynamism are giving shape to development and destiny: PM Narendra Modi at #WorldEconomicForum #Davos pic.twitter.com/C3OQsCkZux — ANI (@ANI) January 23, 2018

– અમારા સહભાગી ભવિષ્ય માટે વિશ્નની મોટી શક્તિઓ વચ્ચે સહયોગની જરૂર

– ભારતીય યુવા નોકરી મેળવવાના બદલે નોકરી આપવા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે

– જીએસટી જેવા મોટા આર્થિક સુધાર અમારી સરકારે કર્યો, અમારા કામની દુનિયભરમાં પ્રશંસા થઈ રહી છે- પીએમ મોદીએ દાવોસમાં સબકા સાથ સબકા વિકાસનો નારાનો ફરી એકવાર ઉલ્લેખ કર્યો હતો

– ભારતમાં પહેલીવાર દેશની જનતાએ 30 વર્ષ બાદ 2014માં કોઈ એક પક્ષને પૂણ બહુમત આપ્યો

In 2014 after 30 years, Indian voters provided complete majority to any political party to form govt at the centre. We took the resolution for the development of everyone and not just a specific group. Our motto is 'Sabka Saath Sabka Vikas'.: PM Modi #WorldEconomicForum pic.twitter.com/pWnYRZnluL — ANI (@ANI) January 23, 2018

– વિવિધતાને એકતામાં બદલવા માટે લોકતાંત્રિક પરિવેશનો રોલ ઘણો મોટો છે

– પીએમ મોદીએ ફરી એકવખત બાપુને ભાષણમાં યાદ કર્યા

– બદલાતા સમયની સાથે ચુસ્ત અને લચીલી નીતિઓ બનાવવું વૈશ્વિકરણ સામે પડકાર

– વૈશ્વિકરણની વચ્ચે આત્મકેન્દ્રિત થવું ચિંતાની વાત

– યુવાનો કટ્ટરતાની તરફ જઇ રહ્યા છે તે ચિંતાજનક છે

– આપણે કુદરતી સંસાધનોનું શોષણ કરી રહ્યા છીએ

– મહાત્મા ગાંધીએ કુદરતી સંસાધનોનુ શોષણનો વિરોધ કર્યો

– કલાયમેટ ચેન્જના ખતરાને તમામ સરકારો જાણે છે

Terrorism is a big threat but an even bigger threat is when you give definitions like good terrorism and bad terrorism: PM Modi at #WorldEconomicForum in #Davos pic.twitter.com/xvDRiN3JN3 — ANI (@ANI) January 23, 2018

– સંસાધનોને જરૂરિયાત પ્રમાણે ઉપયોગ કરવો જોઇએ, લાલચની પૂર્તિ માટે સંસાધનોનો ઉપભોગ યોગ્ય નથી

– આપણે સૌ પૃથ્વીના સંતાન, પછી ધરતીની સાથે જ આવું કેમ વર્તન? મનુષ્ય અને ધરતી વચ્ચે જંગ શા માટે?

– કલાયમેટ ચેન્જને કાબૂ કરવા માટે મળીને કામ કરવાની જરૂર

– કલાયમેટ ચેન્જ એક મોટો પડકાર

– માનવતા માટે ત્રણ મહત્વપૂર્ણ પડકારો

– ભારત વસુધૈવ કુંટુંમ્બકમ્ મંત્રને માને છે

India has always believed in values of integration and unity, 'Vasudhaiva Kutumbakam' which means the entire world is one family. It is relevant to bridge distances: PM Narendra Modi at #WorldEconomicForum #Davos pic.twitter.com/Agf28sd6w2 — ANI (@ANI) January 23, 2018

– સાઇબર સિક્યોરિટી અને ન્યુક્લિઅર ટેકનોલોજી દુનિયા માટે મહત્વપૂર્ણ

– અમારી સામે કેટલાંય મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન છે

– ડેટા જ દુનિયાનું ભવિષ્ય, જે આના પર કાબૂ રાખશે તે જ આગળ આવશે

– ટેકનોલોજીએ દુનિયાને બદલી

– 1997મા કેટલાં લોકોએ ઓસામા બિન લાદેન અને હેરી પોટરનું નામ સાંભળ્યું હતું?

– 1997માં જો કોઇ ઇન્ટરનેટ પર અમેઝોન સર્ચ કરતા તો તેમને નદીઓ અને ગાઢ જંગલોની માહિતી મળી. તેની સાથે જ મોદીએ કહ્યું કે એ જમાનામાં ટ્વીટ ચકલીઓનું કામ હતું, વ્યક્તિઓનું નહીં.

– મોદીએ કહ્યું કે એ પાછલી શતાબ્દી હતી અને વીતેલા બે દાયકામાં અમારો સમાજ અને દુનિયા જટિલ નેટવર્કથી જોડાયેલ ચૂકયા છે

– બે દાયકા પહેલાં છેલ્લે 1997મા ભારતના પીએમ દેવગૌડા દાવોસ આવ્યા હતા

– વર્લ્ડ ઇકૉનોમિક ફોરમના મંચ પર પીએમ મોદી

દાવોસ: સ્વિટ્ઝરલેન્ડના રાષ્ટ્રપતિ એલેન બર્સિટ અને પ્રોફેસર ક્લૌસ શ્વાબ (WEFના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન)ની સાથે પીએમ મોદી