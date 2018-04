રેનબસેરાઓના ત્રાસથી મુક્તિ મેળવવા બેન્કે માનવતા નેવે મુકી

મુંબઈમાં એક ખાનગી બેન્કની બહારની જમીન પર લગાવેલા લોખંડના ખીલા ગોઠવી દેવાયેલો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં લોકોએ ઉગ્ર વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. આથી આ ખીલા દૂર કરી દેવાયા છે.

એચડીએફસી બેન્કની ફોર્ડ શાખાની બહાર આ ખીલા ઠોકવામાં આવ્યા હતાં. લોકો રાતે ત્યાં ઊંઘે નહીં તે માટે આ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. અનેક લોકોએ આનો વિરોધ કરતાં ફોટા ફેસબુક અને ટ્વિટર પર પોસ્ટ કર્યા હતાં. લોકોએ આ તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવાની સાથે તેનો વિરોધ પણ કર્યો હતો. આટલું જ નહીં, આ નિર્ણયને બિનસંવેદનશીલ ગણાવતાં બેન્કોનો સામુહિક બહિષ્કાર કરવાનો પણ અનુરોધ કર્યો હતો. એચડીએફસી બેન્કના અનેક ગ્રાહકો પણ આ વિરોધમાં સામેલ થયા હતાં. વિરોધની જાણ થતાં અધિકારીઓએ ખીલા દૂર કરવાનો આદેશ જારી કર્યો હતો.

#LatestVisuals: Iron spikes installed outside #Mumbai's Fort branch of HDFC bank being removed. pic.twitter.com/GrlZ3YBIDh

— ANI (@ANI) March 27, 2018