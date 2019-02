પુલવામા હુમલો: શહીદોની મદદ માટે બનાવેલા બેન્ક એકાઉન્ટની સચ્ચાઇ શું છે?

14મી ફેબ્રુઆરી 2019ના રોજ જમ્મુ-કાશ્મીરના પુલવામામાં એક આતંકી હુમલો થયો. આ હુમલામાં CRPFના 40 જવાનો શહીદ થયા. તેને લઇ આખા દેશમાં શોખનો માહોલ અને આક્રોશ પણ છે. આ ગુસ્સો લોકોની આંખમાં પણ દેખાઇ રહ્યો છે અને સોશિયલ મીડિયા પર પણ દેખાય છે. સોશિયલ મીડિયા પર શહીદ જવાનોની મદદ માટે હાથ લંબાવી રહ્યા છે. કેટલાંય મેસેજ શહીદોની મદદ માટે ફરતા થયા છે. ત્યારે તમે શહીદોને મદદ કરતાં છેતરપિંડીનો ભોગ ના બનો તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો.

આ બધાની વચ્ચે ફિલ્મ સ્ટાર અક્ષય કુમારના કહેવા પર સિન્ડિકેટ બેન્કમાં આર્મી વેલફેર ફંડ બેટલ કેઝ્યુલિટી એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યું છે. આ એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરીને કોઇપણ પોતાના દેશની સેના અને અર્ધસૈનિક બળની મદદ કરી શકે છે. જુઓ આ મેસેજ અને તેની હકીકત અંગે જાણો…સોશિયલ મીડિયા પર સિન્ડિકેટ બેન્કના નામે કેટલાંય મેસેજ વાયરલ થઇ રહ્યા છે. તેમાં તમે કયાંક ફસાઇ ના જતા. જી હા અમે આ અંગે તમને સત્ય હકીકત જણાવીએ. પીએમ મોદીએ આ નિર્ણય અક્ષય કુમારની ભલામણ પર લીધો કે કેબિનેટના કહેવાથી પરંતુ એક વાત સાચી છે કે સિંડિકેટ બેન્કમાં આર્મી વેલફેર ફંડ બેટલ કેઝ્યુલિટી નામથી એક એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યું છે. સિન્ડિકેટ બેન્કનો આ મેસેજ તેની સત્યતા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 15મી ફેબ્રુઆરી 2019ના રોજ આ એકાઉન્ટ એક્ટિવ થયું છે. 15મી ફેબ્રુઆરી 2019ના રોજ કેબિનિટ કમિટી ઓન સિક્યોરિટીની દિલ્હીમાં બેઠક હતી. આ બેઠક બાદ આ નિર્ણય લેવાયો છે. સિન્ડિકેટ બેન્કની મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ એટલે કે રક્ષા મંત્રાલય સાથે વાત થઇ અને ત્યારબાદ જ આ એકાઉન્ટ ખોલવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ એકાઉન્ટની ડિટેલ્સ આ છે…

