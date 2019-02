પુલવામાની અસર ICJમાંયે જોવા મળી, ભારતીય અધિકારીએ પાકિસ્તાનની કરી ફજેતી

ઈન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસ (આઈસીજે)માં કુલભૂષણ જાધવ કેસની સુનાવણી પહેલા ભારત અને પાકિસ્તાનના અધિકારીઓનો સામનો થયો. આ દરમિયાન એક અત્યંત રોચક ઘટના ઘટી. જેમાં ભારતે પાકિસ્તાનની જગજાહેર ફજેતી કરી. પુલવામા હુમલાની બંને દેશો વચ્ચેની ખટાસ અહીં પણ જોવા મળી હતી.

કુલભૂષ્હણ જાધવ કેસની સુનાવણી પહેલા ભારત તરફથી વરિષ્ઠ વકીલ હરીશ સાલ્વે અને વિદેશ મંત્રાલયના જોઈન સેક્રેટરી દીપક મિત્તલ બેઠા હતાં. તે દરમિયાન ટેમના ટેબલ પર પાકિસ્તાનના એટર્ની જનરલ મંસૂર ખાન આવી પહોંચ્યા. મંસૂર ખાન જોઈન્ટ સેક્રેટરી દીપક મિત્તલ સાથે હાથ મિલાવવા આગળ આવે છે. પરંતુ મિત્તલે સણસણતો જવાબ આપતા હાથ મિલાવવાના બદલે માત્ર હાથ જોડીને અભિવાદન કર્યું હતું. જેથી મંસૂદ ખાન રીતસરના ભોંઠા પડ્યાં હતાં.

The Hague (Netherlands): Government of India's agent Deepak Mittal, Joint Secretary, MEA and Pakistan's AG Anwar Mansoor Khan before the proceedings in Kulbhushan Jadhav case at the International Court of Justice. pic.twitter.com/QmZntyMFKG

