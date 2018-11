SCના ચીફ જસ્ટિસે પ્રશાંત ભૂષણને કહ્યું – “પહેલા CBIને તો પોતાનું ઘર વ્યવસ્થિત કરી લેવા દો”

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સેનાની શક્તિમાં વધારો કરવા માટે ખરીદેલા રાફેલ યુદ્ધ વિમન મામલે બુધવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને આગામી 10 દિવસની અંદર રાફેલ ફાઈટર પ્લેનની કિંમત અને અન્ય સ્ટ્રેટજિક માહિતી સીલબંધ કવરમાં જમા કરાવવાનો આદેશ કર્યો છે. સુનાવણી દરમિયાન યુદ્ધ વિમાનની કિંમત જણાવવાનો વિરોધ કર્યો હતો પરંતુ સુપ્રીમે તેને 10 દિવસમાં આમ કરવાનો આદેશ કર્યો હતો.

સુનાવણી દરમિયાન અરજીકર્તા વકીલ પ્રશાંત ભૂષણે કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ સીબીઆઈ તપાસની માંગણી કરી હતી, જેના પર મુખ્ય ન્યાયાધિશ રંજન ગોગોઈએ હળવી મજાક પણ કરી હતી.

કેન્દ્રએ કોર્ટને સોંપ્યુ હતુ સીલબંધ કવર

ગત સપ્તાહે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પર કેન્દ્ર સરકારે રાફેલ સોદાની નિર્ણય પ્રક્રિયાના દસ્તાવેજો સીલબંધ કવરમાં કોર્ટ સમક્ષ રજુ કર્યા હતાં. કેન્દ્ર સરકારે 3 સીલબંધ કવરમાં આ સમજુતીની માહિતી સુપ્રીમ કોર્ટને સોંપી હતી. ગત સુનાવણીમાં કોર્ટે આદેશ કર્યો હતો કે, અમે રાફેલની પ્રક્રિયા એટલા માટે પુછી રહ્યાં છીએ, જેથી કરીને અમે પોતાને સંતુષ્ઠ અક્રી શકીએ. કેન્દ્રને અમે આ મામલે નોટિસ નથી આપી રહ્યાં પણ પ્રક્રિયાની માહિતી માંગી રહ્યાં છીએ.

Supreme Court asks Central government to disclose information on #Rafale deal which can be legitimately put in public domain and information on induction of Indian offset partner be furnished to petitioners who have filed PILs https://t.co/XWMpffILGJ

