ભાજપના ધારાસભ્યનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન, ‘ગૌહત્યા કરશો તો માર ખાઇને મરી જશો’

પોતાના વિવાદસ્પદ નિવેદનો માટે જાણીતા ભાજપના ધારાસભ્ય જ્ઞાનદેવ આહુજા ફરીથી ચર્ચામાં છે. રાજસ્થાનના ધારાસભ્ય આહુજા ફરી એકવખત પોતાના એક વિવાદાસ્પદ નિવેદનને લઇ ચર્ચામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ગૌહત્યા કરનારા એમ જ મરશે. આહુજાનું આ નિવેદન અલવર જિલ્લાના રામગઢ વિસ્તારમાં કથિત ગૌરક્ષકો દ્વારા ઝાકિર ખાન નામના એક ગો-તસ્કરની મારપીટના મામલામાં આવ્યું છે. શનિવારના રોજ આ મામલો સામે આવ્યો હતો. આ અંગે ધારાસભ્ય આહુજાએ કહ્યું કે ‘ગૌહત્યા કરશો, તો માર ખાઇને મરી જશો’.

Use janta ne nahin peeta, wo bahana kar raha hai: BJP MLA Gyan Dev Ahuja on the incident of alleged beating up of cow smugglers in Alwar, Rajasthan pic.twitter.com/zbyJXJXqX7

— ANI (@ANI) December 25, 2017