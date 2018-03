સૌથી ધનિક ક્રિકેટ બોર્ડે છેલ્લા 2 વર્ષથી ઘરેલું ખેલાડીઓને નથી ચુકવ્યા નાણાં

ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ(બીસીસીઆઈ) દુનિયાનું સૌથી ધનિક ક્રિકેટ બોર્ડ ગણવામાં આવે છે. પરંતુ હાલના જે વાત સામે આવી છે તે ખરેખર ચોંકવનારી છે. રણજી રમનાર ક્રિકેટરોને છેલ્લા 2 સીઝનની મેચ ફી મળી નથી. ભલે ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડીઓ પર બોર્ડ ધનની વરસાદ કરે છે, પરંતુ ઘરેલું શ્રૃખંલામાં રમનાર ખેલાડીઓને યોગ્ય અને જરૂરી પૈસા પણ મળી રહ્યા નથી. રણજી રમનાર ક્રિકેટરોને 2016-17ની ફી હજી સુધી મળી નથી. આ અંગે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, સુપ્રિમ કોર્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવેલ બીસીસીઆઈની ઓર્ગેનાઇઝડ સમિતિ(સીઓએ) અને વિવિધ રાજ્યના ક્રિકેટ સંઘ વચ્ચે લોઢા સમિતિની ભલામણો લાગુ કરવાના કારણે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. દર વર્ષે આશરે 500થી વધુ ખેલાડીઓ ઘરેલું ક્રિકેટમાં ભાગ લેતાં હોય છે.

આ અંગે નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમીના ચેરમેન એન શાહ દ્વારા એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ઘણાં ખેલાડીઓને તો છેલ્લા બે વર્ષની મેચ ફી મળી નથી. તેમના અનુસાર, રણજી ખેલાડીઓને મેચના હિસાબે રૂા. 10 હજાર પ્રતિદિવસના મળે છે જેમાંથી 10 ટકા રકમ બીસીસીઆઈ દ્વારા આપવામાં આવે છે. 2015-16ની ફી ચુકવવામાં આવી છે, જ્યારે 2016-17ની ફી બાકી છે. બાકી રકમની ચુકવણી થવી જોઇએ.

Ranji players get 10K per day after their match&also get 10% in an arrangement with BCCI.The payment of 2015-16 has been cleared, however balance of 2016-17 remains.Dues should be cleared & office bearers should take the necessary action: N Shah, Chairman,National Cricket Academy pic.twitter.com/nL6vmPDwEh

