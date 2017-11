તમે જોઈ છે શાહરૂખની સાસુ? દીકરી ગૌરીએ શેર કરેલી લેટેસ્ટ Rare તસવીર જોવા કરો ક્લિક

હાલમાં શાહરૂખ ખાનની પત્ની ગૌરી ખાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર માતા સવિતા છિબ્બર સાથેની એક તસવીર શેર કરી છે. આ તસવીરમાં ગૌરીની માતા તેની ડાબી બાજુએ ગ્રીન કલરના ડ્રેસમાં દેખાય છે. ગૌરીનો જન્મ દિલ્હીના પંજાબી પરિવારમાં સવિતા છિબ્બર અને રમેશ ચંદ્ર છિબ્બરના ઘરે 8 ઓક્ટોબર, 1970ના રોજ થયો હતો. તે દિલ્હીની લોરેટો કોન્વેટ સ્કૂલમાં ભણી અને લેડી શ્રીરામ કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએશન કર્યું. વર્ષ 1991માં શાહરૂખ ખાન સાથે લગ્ન કર્યાં પછી તેનું જીવન સંપૂર્ણ રીતે બદલાઇ ગયું. સ્ટાર વાઇફ બન્યા પછી તેને દુનિયાભરમાં ઓળખ મળી.

#Repost @putlu – The best kind of evening…. with our mothers. A post shared by Gauri Khan (@gaurikhan) on Nov 3, 2017 at 11:28am PDT

ગૌરીએ ઇન્ટાગ્રામ પર તસવીર શેર કરતી વખતે લખ્યું કે “The best kind of evening…. with our mothers.”. શનિવારે ગૌરીએ ખાસ પાર્ટીનું આયોજન કર્યું હતું જેમાં શ્વેતા નંદા અને તેની માતા જયા બચ્ચને પણ હાજરી આપી હતી.