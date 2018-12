મેહુલ ચોક્સી પર કસાયો પંજો, ઈન્ટરપોલે જાહેર કરી રેડ કોર્નર નોટિસ

પંજાબ નેશનલ બેંકનના 11400 કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડમાં મુખ્ય સૂત્રધાર આરોપી મેહુલ ચોક્સીની વિરુદ્ધ પંજો કસતા ઈન્ટરપોલે રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરી દીધી છે. આ નિર્ણય ઈન્ટરપોલ સીબીઆઈના અનુરોધ કરવાથી લેવામાં આવ્યો છે.

Interpol issues Red Corner Notice against Mehul Choksi, on request of CBI pic.twitter.com/JLaSC5MZu2

— ANI (@ANI) December 13, 2018