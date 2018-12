બિમલ જાલાનની આગેવાનીમાં નક્કી થશે આરબીઆઈનું રિઝર્વ ફંડ, મધ્યસ્થ બેંકે બનાવી સમિતિ

રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને સરકાર વચ્ચે મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા રાખવામાં આવતા રિઝર્વ ફંડને લઈને પડેલી મડાંગાંઠ વચ્ચે ગુરુવારે કેન્દ્રીય બેંક દ્વારા એક છ સભ્યની સમિતિ બનાવવામાં આવી છે જેની આગેવાની પૂર્વ ગવર્નર બિમલ જાલાન કરશે. આ સમિતિ રિઝર્વ બેંકે કેટલું ફંડ રાખવું તે નક્કી કરશે. જ્યારે આર્થિક બાબતોના પૂ્ર્વ સચિવ રાકેશ મોહન આ આર્થિક મૂડી માળખા સમિતિના ઉપાધ્યક્ષ રહેશે.

આશરે એક મહીના પહેલાં મળેલી આરબીઆઈ બોર્ડની બેઠકમાં આ મુદ્દાને સુલટાવવા અને સરકાર સાથેના મતભેદોને નિવારવા મમાટે તજજ્ઞોની એક સમિતિ બનાવવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. આ સમિતિ રિઝર્વ બેંક દ્વારા રાખવામાં આવતા અનામત ભંડોળ વિશે તે કેટલું હોવું જોઈએ તે વિશે વિચાર કરશે.

Reserve Bank of India (RBI), in consultation with the Government of India (GoI), constituted an Expert Committee to review the extant Economic Capital Framework of the RBI today. pic.twitter.com/AYFwqIYHfe

— ANI (@ANI) December 26, 2018